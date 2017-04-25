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Госархив об Эстафете: После прошлого забега у нас половина команды ушла в декрет

25 Апреля 2017 - 16:07
Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
До главного спортивного события осталось чуть больше недели

В Государственном архиве Псковской области подбирают новый состав команды, которая примет участие в Эстафете Победы.

Большая часть предыдущей команды ушла или вот-вот уйдет в декретный отпуск. «Псковская правда» от души поздравляет будущих мамочек и будет ждать на старте новых участниц, чтобы через год обязательно связаться и уточнить, будут ли очередные замены в команде.
 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
 

Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».
 

Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.

Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.

Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.

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