«Почта России» примет участие в Эстафете Победы – 2017

В команду псковского филиала Почты отобрали самых спортивных сотрудников

Сотрудники УФПС Псковской области примут участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда». Традиционное мероприятие состоится 4 мая.

- Участие в эстафете дает возможность работникам филиала гордиться своими коллегами, - отметили в псковском филиале «Почты России». Нам особенно важно участие в спортивном мероприятии, посвященном Великой Победе. Желающих бежать эстафету всегда много, но отбираем самых спортивных! Команда Псковского филиала Почты России участвует в эстафете уже третий год подряд. Мы стремимся улучшать результаты год от года.



Как зарегистрироваться?



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.