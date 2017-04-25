Капитан команды МИДа: Мы бежим в знак большего уважения к тому событию, в честь которого проводится Эстафета

Как зарегистрироваться?

Команда, объединивная сотрудников МИД России в Пскове и спортивно-развлекательного парка «Простория» заявила участие в ежегодной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда» , посвященной победе в Великой Отечественной войне.- Мы бежим в знак большего уважения к тому событию, в честь которого проводится Эстафета – ко Дню Великой Победы, - отмечает капитан команды,. - Во-вторых, наша команда – команда единомышленников, которая разделяет идеи здорового спортивного азарта, здорового образа жизни и вообще всего здорового.Сам капитан команды – многократный участник Эстафеты Победы, участвует в мероприятии еще со школьных лет. Коллектив МИДа бежит за Победу второй год. От участия в прошлом году – впечатления самые хорошие:- Мы вошли в 10-ку лучших, заняли седьмое место. Быстро пробежали, хотя у нас все в основном любители, нежели спортсмены.Сейчас команда сформирована и активно готовится к Эстафете, правда, каждый участник готовится сам: кто-то играет в волейбол, кто-то бегает на стадионе. Главное – быть в форме, считает капитан команды.



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.