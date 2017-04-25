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Капитан команды МИДа: Мы бежим в знак большего уважения к тому событию, в честь которого проводится Эстафета

25 Апреля 2017 - 12:50
Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
Команда, объединивная сотрудников МИД России в Пскове и спортивно-развлекательного парка «Простория» заявила участие в ежегодной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвященной победе в Великой Отечественной войне.

- Мы бежим в знак большего уважения к тому событию, в честь которого проводится Эстафета – ко Дню Великой Победы, - отмечает капитан команды, Станислав Абрамов. - Во-вторых, наша команда – команда единомышленников, которая разделяет идеи здорового спортивного азарта, здорового образа жизни и вообще всего здорового. 

Сам капитан команды – многократный участник Эстафеты Победы, участвует в мероприятии еще со школьных лет. Коллектив МИДа бежит за Победу второй год. От участия в прошлом году – впечатления самые хорошие:

- Мы вошли в 10-ку лучших, заняли седьмое место. Быстро пробежали, хотя у нас все в основном любители, нежели спортсмены. 

Сейчас команда сформирована и активно готовится к Эстафете, правда, каждый участник готовится сам: кто-то играет в волейбол, кто-то бегает на стадионе. Главное – быть в форме, считает капитан команды.
 

Как зарегистрироваться?


Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).
 

Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».
 

Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.

Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.

Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.

Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.

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