Семикратный чемпион России по ралли приедет в Пушгоры

Вице-президент Российской автомобильной федерации станет участником ралли в Псковской области.



Поступила первая заявка на участие в третьем этапе чемпионата России по ралли, втором этапе

чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017». Ее подал вице-президент Российской автомобильной федерации, семикратный чемпион России по ралли, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса

Сергей Успенский. С участием Сергея Успенского 13-14 мая в Пустошкинском районе состоятся тестовые заезды.



Этап чемпионата России по ралли пройдет в Псковской области 19-20 мая. В первый день в 18:30 в поселке Пушкинские Горы состоится церемония открытия соревнования, там же будет дан старт первой секции гонки. В субботу старт второго соревновательного дня состоится в 10:00 из центра города Новоржева. Финишируют экипажи в Пушкинских Горах, где пройдет церемония награждения.