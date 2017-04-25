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Семикратный чемпион России по ралли приедет в Пушгоры

25 Апреля 2017 - 12:36
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Вице-президент Российской автомобильной федерации станет участником ралли в Псковской области.

Поступила первая заявка на участие в третьем этапе чемпионата России по ралли, втором этапе
чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017».  Ее подал вице-президент Российской автомобильной федерации, семикратный чемпион России по ралли, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса 
Сергей Успенский. С участием Сергея Успенского 13-14 мая в Пустошкинском районе состоятся тестовые заезды.

Этап чемпионата России по ралли пройдет в Псковской области 19-20 мая. В первый день в 18:30 в поселке Пушкинские Горы состоится церемония открытия соревнования, там же будет дан старт первой секции гонки. В субботу старт второго соревновательного дня состоится в 10:00 из центра города Новоржева. Финишируют экипажи в Пушкинских Горах, где пройдет церемония награждения.
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