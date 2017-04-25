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Певец Андрей Котов: Мы поём о жизни, только это взгляд с другой стороны

25 Апреля 2017 - 12:33
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24 апреля на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках Фестиваля русской музыки выступил ансамбль «Трио Старостина» с программой «Душеполезные песни на каждый день».

Сергей Старостин – известнейший в России фольклорист, этновокалист и музыкант, исполняющий музыку на этнических инструментах. В его творчестве органично сочетаются бережное отношение к русскому фольклору и стремление к творческому развитию в контексте современной культуры.
Несколько тысяч народных песен Старостин собирал в этнографических экспедициях. «Трио Старостина» считается едва ли не единственным носителем подлинно русского фольклора. 

Вместе с ним на сцене выступили контрабасист Владимир Волков и певец, хормейстер и фольклорист Андрей Котов, в репертуаре которого русские народные распевы, духовные стихи.  

Открывала концерт обрядовая песня, посвященная пасхальным дням. Тон выступления поменялся, когда музыканты запели, казалось бы, грустную песню «А в лугах» (мужская баллада Тверской области), но так задорно исполненную, что зрители не сразу поняли, что это песня о том, как «у доброго молодца женка захворала». Сергей Старостин назвал эту песню жизнеутверждающей.

Программу «Душеполезные песни на каждый день» группа начала создавать ещё в 2003 году, и она по сей день обрастает новыми стихами, новыми песнями. Так, например, Андрей Котов исполнил на сцене драмтеатра песню о человече из своего репертуара духовных стихов, созданных по текстам XVI века.

Лиричная композиция «Э-ой, да ты, Ваня», исполненная Сергеем Старостиным под собственный аккомпанемент рожка, тронула публику. Зрители наградили музыкантов бурными аплодисментами.

«Кому-то может показаться, что мы поём песни о смерти, но это не так, мы поём о жизни, только это взгляд с другой стороны»,- сказал со сцены Андрей Котов.

В один момент Сергей Старостин предложил зрителям спеть вместе с ними песню «Шумел камыш». Зал поначалу скромно подпевал, но манера исполнения заворожила слушателей, один за одним стали подхватывать слова, поймали тембр и манеру исполнения Трио. Трогательно и тонко звучала любимая русская баллада в стенах Народного дома.

В это вечер на сцене также были исполнены «Грешный человече», песня о женском выборе, песня про бегство от мира.

«Не один концерт у нас не заканчивается без благодарности своим предкам. Я лично безмерно благодарен им, что научили уму разуму, подняли на ноги, укрепили в вере. Я думаю, если благодарность своим предкам будет переходить из поколения в поколение, у нас всё наладится», ─ сказал основатель коллектива. 

Завершала концерт песня о страдании. Композиция серьёзная, но музыканты исполнили ее в шуточной интерпретации. Задорные мотивы завели зал, который после рукоплескал и кричал «Браво!».

«Стоило, наверное, концерт со страдания начинать», - пошутил Сергей Старостин.

Известный псковский архитектор, реставратор, художник и дизайнер Сергей Михайлов, который побывал на концерте группы «Трио Старостина», считает, что выступление было очень душевным: «Сергей Старостин недаром говорил о предках. В их песнях выражен дух земли. При передаче из уст в уста получается, действительно, нечто, которое доходит до любой души, какой бы она, как говорится, заскорузлой не была. Мы мало знаем о русском многоголосье, а у них вот два голоса, но как они лихо играют ими! У них присутствует что-то завораживающее, у этой лиры есть природный звук. Это, действительно, неподражаемое, уникальное искусство!».

Текст – Мария Яковлева.

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