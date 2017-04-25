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Праздник псковского пирога может стать новой традицией

25 Апреля 2017 - 12:31
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22 апреля в Пскове во второй раз отметили Праздник псковского пирога, приуроченный к международному этногастрономическому форуму «Вкус без границ» и туристической ярмарке «Время отдыхать!». 

- Мы хотим, чтобы Праздник псковского пирога стал доброй ежегодной городской традицией, чтобы в нем принимали участие предприятия туриндустрии региона и горожане. Чтобы вся страна, весь мир знал, что каждый год в Пскове в середине апреля пекут самые вкусные и самые добрые пироги на свете, - отметили организаторы.

Псков издавна славился своими пирогами – накрепком, губником, борканником, изборским картофельным пирожком. Однако «исторические» ограничения на виды пирогов-участников в празднике не накладывали, приветствовали любые: жареные, печеные, большие, маленькие, с любыми начинками.

На Золотой набережной в Пскове работала площадка «Псковский пирог на завтрак», куда все желающие приносили свои пироги и пирожки, чтобы угостить других. Кулинары получили бесплатный чай, почетный значок «Я пеку псковский пирог» и билет на розыгрыш приза среди пекарей псковских пирогов.
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