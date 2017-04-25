Ремонт в центре Пскова завершится в ближайшее воскресенье

В связи с проведением дорожных работ с 24 по 30 апреля на улицах Детской и Георгиевской, а также их примыканиях к улице Советской планируют частичные ограничения движения транспорта.



Администрация Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.