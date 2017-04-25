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Трупы найденных в Дедовичском районе кабанов проверили на АЧС
25 Апреля 2017 - 11:58Главная → Хроника дня
В трупах кабанов, обнаруженных на берегу реки Северки в Дедовичском районе, вирус АЧС не обнаружен, сообщили в Государственном управлении ветеринарии Псковской области со ссылкой на результаты исследований проб биоматериала.
- Причину падежа установить не представляется возможным в связи с нарушением целостности трупов. Предположительно животные утонули в период ледостава, – уточнили в Госкомитете.
Напомним, 20 апреля на берегу реки Северки в Дедовичском районе были обнаружены трупы четырех диких кабанов.
Специалисты ветеринарной службы и охотоведы оперативно выехали на место гибели диких животных, взяли и направили в Псковскую областную ветеринарную лабораторию пробы туш животных для исследования на наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС).
На месте обнаружения павших кабанов проведены все мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.
- Причину падежа установить не представляется возможным в связи с нарушением целостности трупов. Предположительно животные утонули в период ледостава, – уточнили в Госкомитете.
Напомним, 20 апреля на берегу реки Северки в Дедовичском районе были обнаружены трупы четырех диких кабанов.
Специалисты ветеринарной службы и охотоведы оперативно выехали на место гибели диких животных, взяли и направили в Псковскую областную ветеринарную лабораторию пробы туш животных для исследования на наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС).
На месте обнаружения павших кабанов проведены все мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.
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