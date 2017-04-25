Школьник из Псковского района отправится в Артек

Школьник из Псковского района, вышедший в финал Российского национального юниорского водного конкурса – 2017, отправится в международный детский центр «Артек» в Крыму. Конкурс проводился Институтом консалтинга экологических проектов под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии РФ.



В финал национального конкурса вышел победитель регионального этапа, ученик 9 класса Писковской средней школы Илья Тимофеев с проектом «Изучение химического состава водоемов на территории национального парка «Себежский». Проект выполнен в июле 2016 года в краеведческой экспедиции «Истоки» под руководством кандидата химических наук, доцента кафедры «Техносферная безопасность» ПсковГУ Ларисы Никольской.



Награждение финалистов состоялось в актовом зале Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.