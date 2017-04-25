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Под Псковом построят мусороперерабатывающий завод

25 Апреля 2017 - 10:37
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До конца 2017 года региональные власти намерены решить проблему псковской свалки, давно уже исчерпавшей свой ресурс. В границах Пскова или Псковского района планируют построить мусороперерабатывающий завод. Он будет работать в привязке к существующим в муниципалитетах полигонам для твердых бытовых отходов, которым присвоят статус межрайонных. После переработки на заводе на эти полигоны будут отправлять в  виде брикетов подлежащие захоронению отходы. 

– Мы понимаем, что это не дань моде и не дань Году экологии, который объявлен, а это реальная жизненная необходимость. До конца 2017 года эта тема должна быть решена, – сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак.
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