XIV Международный книжный форум «Русский Запад» стал рекордным по продажам книг

XIV Международный книжный форум «Русский Запад», проходивший в Пскове 18-20 апреля, стал рекордным по продажам книг. Центральным событием форума стала традиционная ярмарка полиграфической продукции, в которой участвовали 25 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области и Латвии.



Издатели преподнесли Псковской областной библиотеке в дар более трехсот новых печатных изданий. Кроме того, около двух тысяч новых книг областной библиотеке подарила предприниматель Ольга Кичигина из Санкт-Петербурга в рамках автопробега «Я люблю дарить книги».



В период работы форума на площадке библиотеки прошли презентации книги; встречи с писателями Юрием Поляковым, Павлом Фокиным, Валерием Воскобойниковым; Международная конференция «Культура приграничья»; вечер памяти, посвященный творчеству поэтов С. Золотцева, Е. Морозкиной, И. Григорьева; работала детская площадка; состоялись VII Каверинские чтения и День православной книги.



На торжественном открытии форума были подведены итоги Международной акции «Дарите книги с любовью» и объявлены победители XXI областного конкурса «Псковская книга – 2016».



Напомним, что Международный книжный форум «Русский Запад» – это ежегодное культурное событие Псковского региона. Форум проводится с 2003 года.