Команда Сбербанка: Бежать «За победу!» уже стало для нас доброй традицией

Псковское отделение банка участвует в Эстафете каждый год

Команда Псковского отделения Сбербанка России - снова участник эстафеты на призы «Псковской правды».

- Участие в эстафете Победы – это не только большая честь для нашей команды, но и способ через годы сказать «Спасибо!» всем тем героям, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо над головой, - отметила капитан команды, уравляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. - Бежать «За победу!» уже стало доброй традицией для Псковского отделения Сбербанка. Каждый год мы с удовольствием участвуем в эстафете, тем самым отдавая дань уважения героям.



Как зарегистрироваться?



Кликните на кнопку, заполните форму для регистрации. Укажите имя капитана команды, название населенного пункта, вашу фамилию, номер мобильного телефона, состав команды (Ф.И.О. каждого участника).



Когда бежать?

4 мая, четверг. Вторая половина дня. Старт на Октябрьской площади. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».



Справка

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове, в 1945 году.



Тогда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



В летопись этого спортивного праздника вписаны имена многих известных псковичей, которые еще студентами и школьниками бежали по улицам города в далекие 50-е, 60-е, 70-е и т.д. годы.



Обычно в нашей эстафете принимало участие от 1,5 до 2 тысяч человек. В год 70-летия Великой Победы, пробежало вдвое больше участников – до 4 тысяч человек.



Телефон для справок: 8 (8112) 57-31-23, 9-900-991-77-57.