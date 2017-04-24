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Опубликован список адвокатов, бесплатно помогающих жителям Псковской области

24 Апреля 2017 - 17:12
Главная → Хроника дня

Опубликован обновленный список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на 2017 год.

ФИО адвоката

Рег. №

Наименование адвокатского образования (филиала)

г. Псков

1.

Абожина Наталья Владимировна

60/256

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т.8-921-113-64-37, 8-964-314-18-64

2.

Аброськина Оксана Александровна

60/2

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т.8-921-216-29-65

3.

 

Агапова Анна Борисовна

 

60/292

 

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т.8-906-220-04-30

4.

Алексахин Сергей Борисович

60/162

Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-921-609-19-65

5.

Аллахвердиева Саида Магадиновна

60/208

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-369-85-99

6.

 

Алексеева Ольга Александровна

 

60/301

 

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-953-243-23-92

7.

 

Бармин Станислав Олегович

 

60/192

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т.8-953-231-51-58

8.

 

Большаков Владимир Вячеславович

 

60/289

 

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-911-391-66-66

9.

Белогубова Вера Алексеевна

60/113

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-911-361-30-69

10.

Балашова Ольга Сергеевна

60/217

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-911-351-10-94

11.

Бичель Юрий Алексеевич

60/236

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-911-893-42-46

12.

Быстров Александр Иванович

60/235

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-911-363-03-84

13.

Волков Виктор Иванович

60/163

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-960-220-05-62

14.

Винча Константин Геннадьевич

60/278

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-905-295-01-23

15.

Гаркуша Марина Петровна

60/203

Коллегия адвокатов «ПСКОВЮРКОЛЛЕГИЯ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-351-30-05, 8-906-221-21-29

16.

Головин Вячеслав Егорович

60/173

Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-366-02-21

17.

 

Гнатенко Александр Борисович

 

60/191

 

Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-905-238-69-99

18.

Данилов Владимир Николаевич

60/189

Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-351-11-56

19.

Дмитриева Елена Владимировна

60/230

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-911-364-11-11

20.

Заливацкий Анатолий Кириллович

60/35

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-911-361-05-39

21.

Забавин Виктор Константинович

60/34

Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-352-02-25

22.

 

Здановская Анна Сергеевна

 

60/280

 

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-394-21-84

23.

 

Иванов Александр Петрович

 

60/131

 

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-359-28-15

24.

Иванова Мария Дмитриевна

60/310

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-394-54-94

25.

Каштельянов Василий Евгеньевич

60/45

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-351-16-59

26.

 

Козлов Иван Викторович

 

60/294

 

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-384-66-58

27.

 

Комаров Владимир Николаевич

 

60/218

 

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-921-214-90-72

28.

Кузнецов Максим Вячеславович

60/202

Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-382-89-29

29.

Леонов Михаил Михайлович

60/258

Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-698-33-11

30.

Лещенко Алексей Сергеевич

60/307

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-393-30-87

31.

Маслов Николай Николаевич

60/193

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-921-219-76-52

32.

Мартынова Татьяна Геннадьевна

60/227

Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-363-41-10

32.

 

Михайлова Анна Владимировна

 

60/293

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

8-921-218-67-84

33.

 

Мухин Александр Сергеевич

60/315

 

Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-881-11-16

34.

Монахова Майя Валентиновна

60/216

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-882-04-60

35.

Никитин Владимир Борисович

60/226

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-351-13-82

36.

Остапенко Дмитрий Васильевич

60/269

Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-921-215-22-72

37.

 

Пуховик Екатерина Александровна

 

60/305

 

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-896-71-58

38.

Разумовская Арсения Сергеевна

60/281

Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-906-222-22-49

39.

Сапрыкин Юрий Александрович

60/279

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-906-220-01-41

40.

Снадина Мария Александровна

60/222

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-911-397-00-16, 8-921-215-68-04

41.

Семенов Дмитрий Владимирович

60/260

Коллегия адвокатов «ПСКОВЮРКОЛЛЕГИЯ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-883-13-22

42.

 

Сизых Дмитрий Викторович

 

60/267

 

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-960-226-22-90

43.

Сизых Татьяна Дабы-Самбуевна

60/89

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-921-210-68-74

44.

 

Стаценко Татьяна Константиновна

 

60/92

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-921-116-60-52

45.

Ушаков Виктор Константинович

60/178

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-921-214-31-23

46.

Федоров Сергей Федорович

60/156

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-886-04-60, 8-921-114-56-28

47.

Шкилёва Анна Юрьевна

60/302

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-951-750-64-92

г. Великие Луки

1.

 

Альбицкий Георгий Львович

 

60/238

 

Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5

т.8-900-991-04-44

2.

 

Богданова Инесса Владимировна

 

60/296

 

Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5

т.8-911-369-92-19

3.

 

Ермишин Вячеслав Иванович

 

60/30

 

Адвокатский кабинет, г.Великие Луки, ул.Первомайская, 2, кв.20

т.8-911-364-58-03

4.

Миронов Сергей Васильевич

60/66

 

Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5

т.8-911-890-10-00

Бежаницкий район

1.

 

Данилов Владимир Фёдорович

 

60/25

 

Бежаницкий филиал ПОКА, п.Бежаницы, ул. Берёзовая, 2

т.8-921-110-48-93

2.

Галаев Александр Дмитриевич

60/18

Адвокатский кабинет, п.Бежаницы, Молодёжный пер., 4

т.8-921-505-04-32

Гдовский район

1.

Абдиров Юрий Бернартович

60/1

Гдовский филиал ПОКА, г.Гдов, ул. К.Маркса, д.13

т. 8-921-505-34-10

Дедовичский район

1.

Иванов Николай Петрович

60/132

Адвокатский кабинет, п.Дедовичи, ул.Новая, 2

т.8-921-004-91-81

Дновский район

1.

Павликова Ирина Михайловна

60/209

Адвокатский кабинет, г.Дно, ул.Ленина, д.13, к.1

т.8-921-118-61-09

Куньинский район

1.

Колчева Елена Михайловна

60/44

Куньинский филиал ПОКА, п.Кунья, ул.Дзержинского, 10

т.8-909-575-52-49

Красногородский район

1.

Муравьёв Константин Анатольевич

60/285

Красногородский филиал ПОКА, п.Красногородск, ул.Школьная, 3

т.8-953-248-08-83

Новоржевский район

1.

Криворученко Виталий Викторович

60/210

Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61

т. 8-921-113-99-90

Новосокольнический район

1.

Поспеева Наталья Николаевна

60/84

Новосокольнический филиал ПОКА, г.Новосокольники, ул.Отса, 16

т.8-953-231-80-95, т.8-911-373-80-64

Опочецкий район

1.

Капул Михаил Иосифович

60/272

Опочецкий филиал ПОКА, г.Опочка, ул.Красных Командиров, 9

т. 8-951-757-47-85

Островский район

1.

 

2.

Вежневец Марина Николаевна

 

Дорожкин Николай Иванович

60/13

 

60/126

Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул.Освобождения, 1

т. 8-911-885-34-95

г. Остров, ПОКА т.8-960-223-67-16

Порховский район

1.

Канаев Михаил Николаевич

60/259

г. Порхов, ПОКА

т. 8-911-371-95-16

Печорский район

1.

Лыхмус Александр Викторович

60/141

Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д.6

т.8-953-234-00-89

Плюсский район

1.

Кожохина Елена Юрьевна

60/254

п. Плюсса, ПОКА т.8-911-394-01-73

Пушкиногорский район

1.

Криворученко Виталий Викторович

60/210

Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61

т. 8-921-113-99-90

Себежский район

1.

 

Зырянова Нина Ивановна

 

60/37

 

Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31

т.8-911-355-52-80

2.

Поплавская Анастасия Васильевна

60/211

Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31

т.8-911-359-48-40
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