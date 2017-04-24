Опубликован список адвокатов, бесплатно помогающих жителям Псковской области
Опубликован обновленный список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на 2017 год.
|
№
|
ФИО адвоката
|
Рег. №
|
Наименование адвокатского образования (филиала)
|
г. Псков
|
1.
|
Абожина Наталья Владимировна
|
60/256
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т.8-921-113-64-37, 8-964-314-18-64
|
2.
|
Аброськина Оксана Александровна
|
60/2
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т.8-921-216-29-65
|
3.
|
Агапова Анна Борисовна
|
60/292
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т.8-906-220-04-30
|
4.
|
Алексахин Сергей Борисович
|
60/162
|
Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-921-609-19-65
|
5.
|
Аллахвердиева Саида Магадиновна
|
60/208
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-369-85-99
|
6.
|
Алексеева Ольга Александровна
|
60/301
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-953-243-23-92
|
7.
|
Бармин Станислав Олегович
|
60/192
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т.8-953-231-51-58
|
8.
|
Большаков Владимир Вячеславович
|
60/289
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-391-66-66
|
9.
|
Белогубова Вера Алексеевна
|
60/113
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-361-30-69
|
10.
|
Балашова Ольга Сергеевна
|
60/217
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-351-10-94
|
11.
|
Бичель Юрий Алексеевич
|
60/236
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-893-42-46
|
12.
|
Быстров Александр Иванович
|
60/235
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-363-03-84
|
13.
|
Волков Виктор Иванович
|
60/163
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-960-220-05-62
|
14.
|
Винча Константин Геннадьевич
|
60/278
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-905-295-01-23
|
15.
|
Гаркуша Марина Петровна
|
60/203
|
Коллегия адвокатов «ПСКОВЮРКОЛЛЕГИЯ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-351-30-05, 8-906-221-21-29
|
16.
|
Головин Вячеслав Егорович
|
60/173
|
Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-366-02-21
|
17.
|
Гнатенко Александр Борисович
|
60/191
|
Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-905-238-69-99
|
18.
|
Данилов Владимир Николаевич
|
60/189
|
Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-351-11-56
|
19.
|
Дмитриева Елена Владимировна
|
60/230
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-364-11-11
|
20.
|
Заливацкий Анатолий Кириллович
|
60/35
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-361-05-39
|
21.
|
Забавин Виктор Константинович
|
60/34
|
Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-352-02-25
|
22.
|
Здановская Анна Сергеевна
|
60/280
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-394-21-84
|
23.
|
Иванов Александр Петрович
|
60/131
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-359-28-15
|
24.
|
Иванова Мария Дмитриевна
|
60/310
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-394-54-94
|
25.
|
Каштельянов Василий Евгеньевич
|
60/45
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-351-16-59
|
26.
|
Козлов Иван Викторович
|
60/294
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-384-66-58
|
27.
|
Комаров Владимир Николаевич
|
60/218
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-214-90-72
|
28.
|
Кузнецов Максим Вячеславович
|
60/202
|
Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-382-89-29
|
29.
|
Леонов Михаил Михайлович
|
60/258
|
Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-698-33-11
|
30.
|
Лещенко Алексей Сергеевич
|
60/307
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-393-30-87
|
31.
|
Маслов Николай Николаевич
|
60/193
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-921-219-76-52
|
32.
|
Мартынова Татьяна Геннадьевна
|
60/227
|
Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-363-41-10
|
32.
|
Михайлова Анна Владимировна
|
60/293
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
8-921-218-67-84
|
33.
|
Мухин Александр Сергеевич
|
60/315
|
Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-881-11-16
|
34.
|
Монахова Майя Валентиновна
|
60/216
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-882-04-60
|
35.
|
Никитин Владимир Борисович
|
60/226
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-351-13-82
|
36.
|
Остапенко Дмитрий Васильевич
|
60/269
|
Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-215-22-72
|
37.
|
Пуховик Екатерина Александровна
|
60/305
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-896-71-58
|
38.
|
Разумовская Арсения Сергеевна
|
60/281
|
Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-906-222-22-49
|
39.
|
Сапрыкин Юрий Александрович
|
60/279
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-906-220-01-41
|
40.
|
Снадина Мария Александровна
|
60/222
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-911-397-00-16, 8-921-215-68-04
|
41.
|
Семенов Дмитрий Владимирович
|
60/260
|
Коллегия адвокатов «ПСКОВЮРКОЛЛЕГИЯ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-883-13-22
|
42.
|
Сизых Дмитрий Викторович
|
60/267
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-960-226-22-90
|
43.
|
Сизых Татьяна Дабы-Самбуевна
|
60/89
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-210-68-74
|
44.
|
Стаценко Татьяна Константиновна
|
60/92
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-116-60-52
|
45.
|
Ушаков Виктор Константинович
|
60/178
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-214-31-23
|
46.
|
Федоров Сергей Федорович
|
60/156
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-886-04-60, 8-921-114-56-28
|
47.
|
Шкилёва Анна Юрьевна
|
60/302
|
Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-951-750-64-92
|
г. Великие Луки
|
1.
|
Альбицкий Георгий Львович
|
60/238
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-900-991-04-44
|
2.
|
Богданова Инесса Владимировна
|
60/296
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-911-369-92-19
|
3.
|
Ермишин Вячеслав Иванович
|
60/30
|
Адвокатский кабинет, г.Великие Луки, ул.Первомайская, 2, кв.20
т.8-911-364-58-03
|
4.
|
Миронов Сергей Васильевич
|
60/66
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-911-890-10-00
|
Бежаницкий район
|
1.
|
Данилов Владимир Фёдорович
|
60/25
|
Бежаницкий филиал ПОКА, п.Бежаницы, ул. Берёзовая, 2
т.8-921-110-48-93
|
2.
|
Галаев Александр Дмитриевич
|
60/18
|
Адвокатский кабинет, п.Бежаницы, Молодёжный пер., 4
т.8-921-505-04-32
|
Гдовский район
|
1.
|
Абдиров Юрий Бернартович
|
60/1
|
Гдовский филиал ПОКА, г.Гдов, ул. К.Маркса, д.13
т. 8-921-505-34-10
|
Дедовичский район
|
1.
|
Иванов Николай Петрович
|
60/132
|
Адвокатский кабинет, п.Дедовичи, ул.Новая, 2
т.8-921-004-91-81
|
Дновский район
|
1.
|
Павликова Ирина Михайловна
|
60/209
|
Адвокатский кабинет, г.Дно, ул.Ленина, д.13, к.1
т.8-921-118-61-09
|
Куньинский район
|
1.
|
Колчева Елена Михайловна
|
60/44
|
Куньинский филиал ПОКА, п.Кунья, ул.Дзержинского, 10
т.8-909-575-52-49
|
Красногородский район
|
1.
|
Муравьёв Константин Анатольевич
|
60/285
|
Красногородский филиал ПОКА, п.Красногородск, ул.Школьная, 3
т.8-953-248-08-83
|
Новоржевский район
|
1.
|
Криворученко Виталий Викторович
|
60/210
|
Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61
т. 8-921-113-99-90
|
Новосокольнический район
|
1.
|
Поспеева Наталья Николаевна
|
60/84
|
Новосокольнический филиал ПОКА, г.Новосокольники, ул.Отса, 16
т.8-953-231-80-95, т.8-911-373-80-64
|
Опочецкий район
|
1.
|
Капул Михаил Иосифович
|
60/272
|
Опочецкий филиал ПОКА, г.Опочка, ул.Красных Командиров, 9
т. 8-951-757-47-85
|
Островский район
|
1.
2.
|
Вежневец Марина Николаевна
Дорожкин Николай Иванович
|
60/13
60/126
|
Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул.Освобождения, 1
т. 8-911-885-34-95
г. Остров, ПОКА т.8-960-223-67-16
|
Порховский район
|
1.
|
Канаев Михаил Николаевич
|
60/259
|
г. Порхов, ПОКА
т. 8-911-371-95-16
|
Печорский район
|
1.
|
Лыхмус Александр Викторович
|
60/141
|
Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д.6
т.8-953-234-00-89
|
Плюсский район
|
1.
|
Кожохина Елена Юрьевна
|
60/254
|
п. Плюсса, ПОКА т.8-911-394-01-73
|
Пушкиногорский район
|
1.
|
Криворученко Виталий Викторович
|
60/210
|
Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61
т. 8-921-113-99-90
|
Себежский район
|
1.
|
Зырянова Нина Ивановна
|
60/37
|
Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31
т.8-911-355-52-80
|
2.
|
Поплавская Анастасия Васильевна
|
60/211
|
Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31
т.8-911-359-48-40
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