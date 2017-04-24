Опубликован список адвокатов, бесплатно помогающих жителям Псковской области

№ ФИО адвоката Рег. № Наименование адвокатского образования (филиала)

г. Псков

1. Абожина Наталья Владимировна 60/256 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т.8-921-113-64-37, 8-964-314-18-64

2. Аброськина Оксана Александровна 60/2 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т.8-921-216-29-65

3. Агапова Анна Борисовна 60/292 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т.8-906-220-04-30

4. Алексахин Сергей Борисович 60/162 Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-921-609-19-65

5. Аллахвердиева Саида Магадиновна 60/208 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-369-85-99

6. Алексеева Ольга Александровна 60/301 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-953-243-23-92

7. Бармин Станислав Олегович 60/192 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т.8-953-231-51-58

8. Большаков Владимир Вячеславович 60/289 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-911-391-66-66

9. Белогубова Вера Алексеевна 60/113 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-911-361-30-69

10. Балашова Ольга Сергеевна 60/217 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-911-351-10-94

11. Бичель Юрий Алексеевич 60/236 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-911-893-42-46

12. Быстров Александр Иванович 60/235 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-911-363-03-84

13. Волков Виктор Иванович 60/163 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-960-220-05-62

14. Винча Константин Геннадьевич 60/278 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-905-295-01-23

15. Гаркуша Марина Петровна 60/203 Коллегия адвокатов «ПСКОВЮРКОЛЛЕГИЯ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-351-30-05, 8-906-221-21-29

16. Головин Вячеслав Егорович 60/173 Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-366-02-21

17. Гнатенко Александр Борисович 60/191 Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-905-238-69-99

18. Данилов Владимир Николаевич 60/189 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-351-11-56

19. Дмитриева Елена Владимировна 60/230 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-911-364-11-11

20. Заливацкий Анатолий Кириллович 60/35 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7 т. 8-911-361-05-39

21. Забавин Виктор Константинович 60/34 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-352-02-25

22. Здановская Анна Сергеевна 60/280 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-394-21-84

23. Иванов Александр Петрович 60/131 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-359-28-15

24. Иванова Мария Дмитриевна 60/310 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-394-54-94

25. Каштельянов Василий Евгеньевич 60/45 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-351-16-59

26. Козлов Иван Викторович 60/294 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-384-66-58

27. Комаров Владимир Николаевич 60/218 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-921-214-90-72

28. Кузнецов Максим Вячеславович 60/202 Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-382-89-29

29. Леонов Михаил Михайлович 60/258 Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-698-33-11

30. Лещенко Алексей Сергеевич 60/307 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-393-30-87

31. Маслов Николай Николаевич 60/193 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-921-219-76-52

32. Мартынова Татьяна Геннадьевна 60/227 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-363-41-10

32. Михайлова Анна Владимировна 60/293 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7 8-921-218-67-84

33. Мухин Александр Сергеевич 60/315 Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7 т. 8-911-881-11-16

34. Монахова Майя Валентиновна 60/216 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-882-04-60

35. Никитин Владимир Борисович 60/226 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-351-13-82

36. Остапенко Дмитрий Васильевич 60/269 Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-921-215-22-72

37. Пуховик Екатерина Александровна 60/305 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-896-71-58

38. Разумовская Арсения Сергеевна 60/281 Коллегия адвокатов «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-906-222-22-49

39. Сапрыкин Юрий Александрович 60/279 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-906-220-01-41

40. Снадина Мария Александровна 60/222 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-911-397-00-16, 8-921-215-68-04

41. Семенов Дмитрий Владимирович 60/260 Коллегия адвокатов «ПСКОВЮРКОЛЛЕГИЯ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-883-13-22

42. Сизых Дмитрий Викторович 60/267 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-960-226-22-90

43. Сизых Татьяна Дабы-Самбуевна 60/89 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-921-210-68-74

44. Стаценко Татьяна Константиновна 60/92 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7 т. 8-921-116-60-52

45. Ушаков Виктор Константинович 60/178 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-921-214-31-23

46. Федоров Сергей Федорович 60/156 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т. 8-911-886-04-60, 8-921-114-56-28

47. Шкилёва Анна Юрьевна 60/302 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7 т.8-951-750-64-92

г. Великие Луки

1. Альбицкий Георгий Львович 60/238 Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5 т.8-900-991-04-44

2. Богданова Инесса Владимировна 60/296 Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5 т.8-911-369-92-19

3. Ермишин Вячеслав Иванович 60/30 Адвокатский кабинет, г.Великие Луки, ул.Первомайская, 2, кв.20 т.8-911-364-58-03

4. Миронов Сергей Васильевич 60/66 Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5 т.8-911-890-10-00

Бежаницкий район

1. Данилов Владимир Фёдорович 60/25 Бежаницкий филиал ПОКА, п.Бежаницы, ул. Берёзовая, 2 т.8-921-110-48-93

2. Галаев Александр Дмитриевич 60/18 Адвокатский кабинет, п.Бежаницы, Молодёжный пер., 4 т.8-921-505-04-32

Гдовский район

1. Абдиров Юрий Бернартович 60/1 Гдовский филиал ПОКА, г.Гдов, ул. К.Маркса, д.13 т. 8-921-505-34-10

Дедовичский район

1. Иванов Николай Петрович 60/132 Адвокатский кабинет, п.Дедовичи, ул.Новая, 2 т.8-921-004-91-81

Дновский район

1. Павликова Ирина Михайловна 60/209 Адвокатский кабинет, г.Дно, ул.Ленина, д.13, к.1 т.8-921-118-61-09

Куньинский район

1. Колчева Елена Михайловна 60/44 Куньинский филиал ПОКА, п.Кунья, ул.Дзержинского, 10 т.8-909-575-52-49

Красногородский район

1. Муравьёв Константин Анатольевич 60/285 Красногородский филиал ПОКА, п.Красногородск, ул.Школьная, 3 т.8-953-248-08-83

Новоржевский район

1. Криворученко Виталий Викторович 60/210 Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61 т. 8-921-113-99-90

Новосокольнический район

1. Поспеева Наталья Николаевна 60/84 Новосокольнический филиал ПОКА, г.Новосокольники, ул.Отса, 16 т.8-953-231-80-95, т.8-911-373-80-64

Опочецкий район

1. Капул Михаил Иосифович 60/272 Опочецкий филиал ПОКА, г.Опочка, ул.Красных Командиров, 9 т. 8-951-757-47-85

Островский район

1. 2. Вежневец Марина Николаевна Дорожкин Николай Иванович 60/13 60/126 Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул.Освобождения, 1 т. 8-911-885-34-95 г. Остров, ПОКА т.8-960-223-67-16

Порховский район

1. Канаев Михаил Николаевич 60/259 г. Порхов, ПОКА т. 8-911-371-95-16

Печорский район

1. Лыхмус Александр Викторович 60/141 Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д.6 т.8-953-234-00-89

Плюсский район

1. Кожохина Елена Юрьевна 60/254 п. Плюсса, ПОКА т.8-911-394-01-73

Пушкиногорский район

1. Криворученко Виталий Викторович 60/210 Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61 т. 8-921-113-99-90

Себежский район

1. Зырянова Нина Ивановна 60/37 Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31 т.8-911-355-52-80