Псков огласил официальную программу 9 мая

В городе утвердили План праздничных мероприятий ко Дню Победы

Стал известен план мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



2,3 мая

12.00 - программа «Псков в годы войны».



4, 5 мая

13.00 - программа «Псков в годы войны».



2,3, 4, 5 мая

14.00 - программа «Космический мемориал».



2, 3, 4, 5 мая

15.00-17.00 - программы военной тематики (Планетарий).



2-10 мая

В часы работы библиотек - «Война! Твой горький след - и в книгах, что на полках...» - общегородская книжная выставка-просмотр (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова).



2-7 мая

В часы работы библиотек - «Эти песни и стихи придумала война...» - патриотическая акция (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова).



3 мая

10.30 - «О войне расскажут ордена» - чтения вслух рассказов из книги Льва Кассиля «Твои защитники».

При поддержке Псковского Совета ветеранов (Председатель Виктор Владимирович Гаврилов и ветеран-участник боевых действий), (Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а).

17.00 «Лейтенант Победы» - открытие выставки художника С.Ф.Бобкова (г. Санкт-Петербург), (Выставочный зал, ул. Ленина,1).



4 мая

12.00 - Открытие памятной мемориальной доски почетному гражданину г. Пскова, ветерану Великой Отечественной войны С.М.Павлову (ул. Красноармейская, 25А).

15.00 - Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная 72-й годовщине со дня Великой Победы (Октябрьская площадь).







17.00 - «Богатыри земли русской» - выставка творческих работ учащихся, посвященная ВОВ (Музыкально-художественный салон ДШИ).

11.00 - Международная акция «Читаем детям о войне» (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова).

13.30 - «Великого мужества вечный огонь» - уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны (для детей и молодежи), (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20).

14.00 - «Великого мужества вечный огонь» - уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны (для детей и молодежи), (Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а).



5 мая

С 5 мая до конца мая 2017 года работают выставки работ учащихся и преподавателей Детской художественной школы города Пскова, посвященные 72-летию Великой Победы

- «Они сражались за Родину!» - учащиеся

- «Великий Май, победный Май!» - преподаватели (Детская художественная школа).

11.00, 12.30 - «Мы будем жить, не забывая!» - заупокойные литии и торжественно-траурные митинги на местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

18.00 «Я помню, я горжусь!» - концерт, учащихся и преподавателей ДМШ №2 им М.П. Мусоргского, посвященныйДню Победы в Великой Отечественной войне 194101945 г.г. (МБОУ ДОД «ДМШ №2 им М. П. Мусоргского», ул. Красноармейская, 21).



6 мая

12.00 - Концертная программа, посвященная Дню Победы с участием учащейся молодежи города (Детский парк).

15.00 - Концертно-интерактивная программа у школы № 18 (ул. 23 июля).

15.00 - «Я могу тебя долго ждать...» концерт-подарок посвященный победе в ВОВ, вокального ансамбля выпускников прошлых лет ДШИ «SHE-FON» (Псковский госпиталь Ветеранов войн ул. Лагерная,3).

13.00 - «Великого мужества вечный огонь» - уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны (для детей и молодежи), (Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов,11).

16.00 - «Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага» - Вечер памяти (Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский проспект, 19а).

17.00 - Концертно-интерактивная программа в сквере у Дома офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 6).



7 мая

12.00- 14.00 Праздничная программа, посвященная Дню Победы с участием учащихся Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (Детский парк).

14.00 - «Голубь Победы» - мастер-класс и ежегодная акция ко Дню Победы (Библиотека микрорайона Любятово«БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а; Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21).

14.00 - Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от учащихся школ города (Детский парк).

16.00 - Концертно-интерактивная программа в сквере на «Четырех углах»

12.00 - Концертно-интерактивная программа у общественного центра микрорайона Псковкирпич (ул. Карбышева, 4).



6-8 мая

14.00 - Ретроспективный показ кинофильмов о войне (Зеленый театр).

18.00 - Выступления «фронтовых агитбригад» (Зеленый театр).



8 мая

12.00 - 14.00 Концертная интерактивная программа, посвященная Дню Победы с участием творческих и спортивных коллективов города (Детский парк).

16.00 - Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» и к Могиле Неизвестного Солдата (Могила Неизвестного Солдата, пл.Победы).

18.00 - «С Победой вас, друзья!» - концертная программа ансамбля «Псковский десант» 234-го гв. Черноморского ордена Кутузова III-ей степени ДШП им. св. князя А. Невского (Зеленый театр).

17.30 Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (вход по пригласительным билетам), (Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина).



9 мая

10.00 - Парад войск Псковского гарнизона. Плац-концерт

11.00 - «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы.

Акция «Бессмертный полк» (площадь Ленина, Октябрьский проспект, Зеленый театр).

11.00-18.00 День открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Псковском музее-заповеднике (ул. Некрасова, 7).

12.00 - «Наш поющий и цветущий яркий май!» - театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны жителей города (Зеленый театр).

13.00 - 15.00 1500 - 17.00 Концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра и Дома офицеров (Детский парк).

18.00 - «Моя весна - моя Победа! - вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения. Выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М.И. Литвака (Площадка у памятника А.С. Пушкину, Летний сад).

18.00 - «Даруем музыку Победы!» - концерт-подарок образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением заслуженного работника культуры РФ А.П.Роора (улица М. Горького, 23).

20.00 - «Пусть всегда будет мир!» - тематическая концертная программа (Зеленый театр).

23.00 - Праздничный фейерверк (Зеленый театр).