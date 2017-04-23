Угрозыск ищет 52-летнего мужчину
23 Апреля 2017 - 15:35Главная → Хроника дня
Особые приметы: пропавший страдает астмой
Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Дик Петр Петрович, 1965 года рождения. мужчина пропал без вести на территории областного центра в мае 2016 года.
Приметы: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза голубые, нос прямой. Размер обуви 43-44.
Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом, либо астмой.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дика Петра Петровича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные телефоны: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89 или 02.
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