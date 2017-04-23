23 Апреля 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Угрозыск ищет 52-летнего мужчину

23 Апреля 2017 - 15:35
Главная → Хроника дня
Особые приметы: пропавший страдает астмой

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается  Дик Петр Петрович, 1965 года рождения. мужчина пропал без вести на территории  областного центра  в мае 2016 года.

Приметы: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза  голубые,  нос прямой. Размер обуви 43-44.

Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом, либо астмой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дика Петра Петровича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные  телефоны: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89  или  02.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со Усохи
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50