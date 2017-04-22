22 Апреля 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
+7 .. +9 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Над железной дорогой в Великих Луках собирают пролеты путепровода

22 Апреля 2017 - 10:28
Главная → Хроника дня
Путепровод исключит разрыв между двумя частями города

На площадке по строительству автодорожного путепровода в Великих Луках осуществляется один из важнейших технологических этапов - сборка пролетного строения, рассказали в Государственном комитете Псковской области по транспорту.
 
На данный момент строители произвели надвижку пролетного строения левого направления на четвертую опору.
 
Процесс сборки сегментов металлоконструкций ведется с помощью толкающего устройства на основе гидравлических цилиндров.
 
Параллельно с этим на стройплощадке продолжаются работы по прокладке коммуникаций и армированию плиты перекрытия путепровода тоннельного типа.
 

СПРАВКА «ПП»

 
Проект по строительству автодорожного путепровода был включен в план подготовительных мероприятий к 850-летнему юбилею Великих Лук. Окончание масштабного строительства намечено на октябрь 2018 года. Генеральный подрядчик — строительная компания «Балтийский берег». Великолукский путепровод призван решить главную транспортную проблему города — соединить две части города, разделенные железной дорогой. На его строительство из консолидированного бюджета выделено 2,6 млрд рублей. Работы на объекте ведутся согласно графику производства работ и в ноябре — декабре 2017 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода (без съездов).
 

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со Усохи
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50