Над железной дорогой в Великих Луках собирают пролеты путепровода

Путепровод исключит разрыв между двумя частями города

На площадке по строительству автодорожного путепровода в Великих Луках осуществляется один из важнейших технологических этапов - сборка пролетного строения, рассказали в Государственном комитете Псковской области по транспорту.



На данный момент строители произвели надвижку пролетного строения левого направления на четвертую опору.



Процесс сборки сегментов металлоконструкций ведется с помощью толкающего устройства на основе гидравлических цилиндров.



Параллельно с этим на стройплощадке продолжаются работы по прокладке коммуникаций и армированию плиты перекрытия путепровода тоннельного типа.



СПРАВКА «ПП»



Проект по строительству автодорожного путепровода был включен в план подготовительных мероприятий к 850-летнему юбилею Великих Лук. Окончание масштабного строительства намечено на октябрь 2018 года. Генеральный подрядчик — строительная компания «Балтийский берег». Великолукский путепровод призван решить главную транспортную проблему города — соединить две части города, разделенные железной дорогой. На его строительство из консолидированного бюджета выделено 2,6 млрд рублей. Работы на объекте ведутся согласно графику производства работ и в ноябре — декабре 2017 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода (без съездов).

