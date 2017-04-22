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В Погорелке горела бытовка, а в Старой Пустошке – дом

22 Апреля 2017 - 10:13
Главная → Хроника дня
Два пожара произошло в Псковской области за сутки

21 апреля в 09:18 поступило сообщение о возгорании в бытовке  по адресу: Островский район, Воронцовская волость, д. Погорелка. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.
 
22 апреля в 00:53 поступило сообщение о возгорании в нежилом доме  по адресу: Пустошкинский район, Пригородная волость, д. Старая Пустошка. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.
 

ВАЖНО

 
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.

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