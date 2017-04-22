Сбивший ребенка пскович сам пришел в полицию

Фотографии мужчины попали в СМИ

Самостоятельно обратился в полицию житель Пскова, которого разыскивали в качестве подозреваемого в совершении ДТП. Около 18 часов 20 апреля у рынка «Нива» автомобиль черного цвета сбил 8-ленего мальчика. Водитель с места ДТП скрылся, ребенка с травмами отвезли в Детскую областную больницу.





Одно из фото с камер видеонаблюдения, по которым искали водителя.



По сообщению УМВД России по Псковской области, личность водителя в настоящеее время устновлена.



- Теперь следователям и сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, дать правовую оценку действиям участников ДТП, – рассказали в полиции. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

