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Сбивший ребенка пскович сам пришел в полицию

22 Апреля 2017 - 10:07
Главная → Хроника дня
Фотографии мужчины попали в СМИ

Самостоятельно обратился в полицию житель Пскова, которого разыскивали в качестве подозреваемого в совершении ДТП. Около 18 часов 20 апреля у рынка «Нива» автомобиль черного цвета сбил 8-ленего мальчика. Водитель с места ДТП скрылся, ребенка с травмами отвезли в Детскую областную больницу.

Одно из фото с камер видеонаблюдения, по которым искали водителя.

 
По сообщению УМВД России по Псковской области, личность водителя в настоящеее время устновлена.
 
- Теперь следователям и сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, дать правовую оценку действиям участников ДТП, – рассказали в полиции. -  По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 

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