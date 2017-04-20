Команда Псковской таможни: Побежим эстафету Победы уже в седьмой раз
20 Апреля 2017 - 12:04Главная → Хроника дня → Эстафета на призы «Псковской правды»
4 мая пройдет 72-я эстафета на призы «Псковской правды»
На протяжении многих лет подряд участником эстафеты «Псковской правды» является команда Псковской таможни. 4 мая она снова выйдет на старт, но в несколько обновленном составе.
- В нашей команде будут шестеро парней и две девушки, в этом году решили усить состав, - сообщил инспектор таможенной охраны Псковской таможни Максим Юдов. - Капитаном снова буду я. Принимаю участие в эстафете уже седьмой год подряд, с тех пор, как пришел в таможню. В прошлом году в нашей команде эстафету бежали четверо парней и столько же девушек. Это создало неравные условия борьбы.
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