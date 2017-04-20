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Кредитный портфель Россельхозбанка по итогам I квартала 2017 года составил 1,8 трлн рублей

19 Апреля 2017 - 17:29
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В I квартале 2017 года кредитный портфель АО «Россельхозбанк» увеличился на 2,8% (на 49 млрд рублей) и составил на 1 апреля 2017 года 1 трлн 785 млрд рублей.
Затри месяцатекущего года в рамках реализации Госпрограммы развития АПКРоссельхозбанк выдал более140 тысяч кредитов на общую сумму 279 млрд рублей, чтона 70% превышает показательза аналогичный период прошлого года. В том числе, на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чемвI квартале 2016 года.
Чистая прибыль Банка за январь-март 2017 года составила 567млн рублей, что выше показателя по итогам 2016 года (515 млн рублей с учетом СПОД).
 
Справка ПП
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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