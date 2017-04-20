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​Посмотреть «Европу» и «Пятый элемент» зовут псковичей 22 апреля

19 Апреля 2017 - 17:26
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В этот день запланирован ближайший Тур по новостройкам
Читателей псковской «Комсомольской правды» зовут прицениться к квартирам в двух жилых комплексах, которые строятся в разных частях Пскова. В ближайшую субботу, 22 апреля, запланирован Тур по новостройкам в два квартала – «Европу» и «Пятый элемент».
В жилом комплексе «Европа», который находится на Дальнем Завеличье, застройщик покажет квартиры в доме №  по улице Венской. Квартал расположен сразу за границей Пскова, тем не менее, все важные объекты инфраструктуры находятся совсем близко.
Вторая остановка будет на Запсковье, в жилом комплексе «Пятый элемент». Там участники Тура побывают на Инженерной, 118 и Труда, 60. Этот район городе в последние годы активно развивается, обзаводится магазинами, банками, почтовыми отделениями, поэтому никаких неудобств у жильцов квартала не возникнет.

КОНКРЕТНО
Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправляемся 22 апреля в 11.00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).
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