​Посмотреть «Европу» и «Пятый элемент» зовут псковичей 22 апреля

В этот день запланирован ближайший Тур по новостройкам

Читателей псковской «Комсомольской правды» зовут прицениться к квартирам в двух жилых комплексах, которые строятся в разных частях Пскова. В ближайшую субботу, 22 апреля, запланирован Тур по новостройкам в два квартала – «Европу» и «Пятый элемент».

В жилом комплексе «Европа», который находится на Дальнем Завеличье, застройщик покажет квартиры в доме № по улице Венской. Квартал расположен сразу за границей Пскова, тем не менее, все важные объекты инфраструктуры находятся совсем близко.

Вторая остановка будет на Запсковье, в жилом комплексе «Пятый элемент». Там участники Тура побывают на Инженерной, 118 и Труда, 60. Этот район городе в последние годы активно развивается, обзаводится магазинами, банками, почтовыми отделениями, поэтому никаких неудобств у жильцов квартала не возникнет.



КОНКРЕТНО

Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправляемся 22 апреля в 11.00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).