«Пульс жизни» ждет гостей ближайшего органного концерта в Печорах

На Первомай за орган в лютеранской кирхе сядет Иван Татаринов

Стало известно расписание концертов на историческом органе в Печорах. Как сообщил «Псковской правде» их организатор Денис Маханьков, они начнутся с 1 мая. В праздник весны и труда лютеранская кирха откроет двери для слушателей в 16:00. Программу «Le Pouls de la Vie/ Пульс жизни» исполнит лауреат международных конкурсов Иван Татаринов из Санкт-Петербурга. Прозвучат сочинения М. Дюпре, Ш.-М. Видор, И. Татаринова.





Иван Татаринов возвращается в Печоры с новой программой.



Отметим, для музыканта это не первое посещение Печор. В сентябре прошлого года Иван Татаринов отыграл на органе в церкви Святого Петра две программы.



ВАЖНО



Будет организована доставка слушателей из Пскова и обратно. Забронировать места в автобусе и узнать подробности можно по телефонам в Пскове +79113997096 и

Санкт-Петербурге +79811810537.



КСТАТИ



Сезон органных концертов в Печорах открылся 9 апреля программой «Три века французской музыки», исполнила ее Анна Хоменя из Парижа на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Собранные средства идут на восстановление уникального инструмента.

