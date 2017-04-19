«Пульс жизни» ждет гостей ближайшего органного концерта в Печорах
Стало известно расписание концертов на историческом органе в Печорах. Как сообщил «Псковской правде» их организатор Денис Маханьков, они начнутся с 1 мая. В праздник весны и труда лютеранская кирха откроет двери для слушателей в 16:00. Программу «Le Pouls de la Vie/ Пульс жизни» исполнит лауреат международных конкурсов Иван Татаринов из Санкт-Петербурга. Прозвучат сочинения М. Дюпре, Ш.-М. Видор, И. Татаринова.
Иван Татаринов возвращается в Печоры с новой программой.
Отметим, для музыканта это не первое посещение Печор. В сентябре прошлого года Иван Татаринов отыграл на органе в церкви Святого Петра две программы.
ВАЖНО
Будет организована доставка слушателей из Пскова и обратно. Забронировать места в автобусе и узнать подробности можно по телефонам в Пскове +79113997096 и
Санкт-Петербурге +79811810537.
КСТАТИ
Сезон органных концертов в Печорах открылся 9 апреля программой «Три века французской музыки», исполнила ее Анна Хоменя из Парижа на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Собранные средства идут на восстановление уникального инструмента.
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