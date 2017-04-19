Псков готовится к открытию Фестиваля русской музыки

Зрителям напомнили программу важного музыкального события

Напомним программу мероприятий в Пскове, на случай, если вы еще не определились с выбором. Отметим, что 43-й Фестиваль русской музыки будет проходить в Пскове и области с 21 по 26 апреля. Таким образом, открытие знакового событие в культурном календаре региона состоится уже в ближайшую пятницу.



21 апреля 19:00 (БКЗ филармонии). Откроет Фестиваль Гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области. На сцене объединятся расширенный состав оркестра, детский сводный хор, сводный хор Колледжа искусств и хор «Кант». На сцене одновременно будут присутствовать почти 100 музыкантов.

Билеты тут.



22 апреля 17:00 (БКЗ филармонии). Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» исполнит оперу «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина.

Опера «Не только любовь» — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший спектакль в оперном театре». Режиссер-постановщик оперы — народный артист России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Александров. Его постановкам аплодировали зрители США, Италии, Турции, Литвы, Латвии, Беларуси, Казахстана. Его спектакли шли на самых престижных сценах мира: Арена ди Верона, Метрополитен Опера, театр Ла Скала.

Билеты тут.



23 апреля 17:00 (БКЗ филармонии). Концерт группы «Калинов мост».

Лучшие произведения «Калинова Моста» прошлых лет, среди которых мощные саги легендарного альбома «Оружие», уже полюбившиеся слушателю произведения из «Ледяного похода» и песни из недавнего альбома «Эсхато», будут органично дополнены новыми произведениями.

Билеты тут.







24 апреля (малая сцена Псковского театра драмы). Музыканты Андрей Котов и Сергей Старостин (участники коллектива «Трио Старостина») проведут мастер-класс для учащихся и преподавателей народных отделений Колледжа искусств, ДШИ и ДМШ Псковской области.



24 апреля 19:00 (большая сцена Псковского театра драмы). Концерт группы «Трио Старостина». Музыканты исполнят программу «ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПЕСНИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ». В программе будут исполнены русские народные песни и духовные стихи в современной интерпретации.

Билеты тут.





26 апреля 18:00 (Галерея «Цех»). Открытие выставки «Странная любовь к музицированию». Вход свободный.



26 апреля 19:00 (БКЗ филармонии). Закрытие фестиваля. Концерт народного артиста России и Украины Александра Малинина. Музыкант выступит в БКЗ филармонии с новой сольной программой — «Влюбленный в романс».

Билеты тут.

