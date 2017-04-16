19 тысяч псковичей приняли участие в праздновании Пасхи
16 Апреля 2017 - 12:17Главная → Хроника дня
Массовые мероприятия, посвященные празднованию православной Пасхи, прошли без нарушений общественного порядка
В ночь с 15 на 16 апреля на территории 69 населённых пунктов Псковской области состоялись мероприятия, посвящённые празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение. Пасха». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в 117 храмах и церквях региона прошли торжественные литургии и крестные ходы, в которых приняли участие более 19 тысяч человек.
Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний было задействовано около 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и народных дружин. Благодаря организованному несению службы сотрудниками органов внутренних дел праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка.
Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний было задействовано около 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и народных дружин. Благодаря организованному несению службы сотрудниками органов внутренних дел праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка.
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