19 тысяч псковичей приняли участие в праздновании Пасхи

Массовые мероприятия, посвященные празднованию православной Пасхи, прошли без нарушений общественного порядка

В ночь с 15 на 16 апреля на территории 69 населённых пунктов Псковской области состоялись мероприятия, посвящённые празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение. Пасха». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в 117 храмах и церквях региона прошли торжественные литургии и крестные ходы, в которых приняли участие более 19 тысяч человек.



Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний было задействовано около 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и народных дружин. Благодаря организованному несению службы сотрудниками органов внутренних дел праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка.

