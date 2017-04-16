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Православные псковичи отмечают Пасху

16 Апреля 2017 - 10:50
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Во всех храмах ночью прошли торжественные службы
Православные верующие отмечают главный праздник - Пасху. Во всех российских церквях ночью прошли торжественные службы. Главная состоялась в Храме Христа Спасителя, там собрались несколько тысяч человек. Праздничное богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасха — переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Воскресение Христово Православная церковь отмечает на протяжении 40 дней до праздника Вознесения Господня — именно столько, согласно евангельскому повествованию, Христос пребывал на земле, являясь апостолам и раскрывая им тайны Царства Божьего, а на 40-й день вознесся на небо.
Слово «Пасха» происходит от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который в свою очередь был назван так от еврейского слова «пасах» («проходит мимо»). Этот праздник был установлен в воспоминание исхода евреев из Египта и от египетского рабства. Этому предшествовало чудесное событие: ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо.

Христианская церковь придала наименованию «Пасха» особый смысл — оно стало обозначать прохождение от смерти к жизни, от земли к небу.

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города Пскова с праздником Святой Пасхи псковичей поздравили глава города Иван Цецерский и глава администрации Пскова Игорь Калашников. «Праздник Святой Пасхи - самый главный христианский праздник, призывающий людей к милосердию и состраданию, любви и сопереживанию. Примите в этот день самые искренние пожелания: радости, счастья, добра и взаимопонимания, силы духа и крепкого здоровья. Пусть Божья помощь сопутствует во всех начинаниях», - цитирует пресс-служба муниципалитета слова руководства города.
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