Ночью в Великих Луках горел автомобиль

Ночью 16 апреля пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в автомобиле по адресу: г. Великие Луки, ул. Гражданская. поступило в 03:57. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, 6 человек.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

