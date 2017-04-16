Ночью в Великих Луках горел автомобиль
16 Апреля 2017 - 09:59Главная → Хроника дня
Ночью 16 апреля пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в автомобиле по адресу: г. Великие Луки, ул. Гражданская. поступило в 03:57. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, 6 человек.
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
16 Апреля 2017
- 19 тысяч псковичей приняли участие в праздновании Пасхи12:17
- Православные псковичи отмечают Пасху10:50
- Псковские полицейские советуют грузоперевозчикам не брать попутчиков10:31
- Ночью в Великих Луках горел автомобиль09:59
- В воскресенье в Псковской области снова ожидается снег с дождем01:10
- Как провести выходной день?15.04, 09:36
- Мокрый снег с дождем обещают в субботу15.04, 09:09
- «Поэзо-вечеръ» готовят в Псковском театре драмы14.04, 13:07
- Андрей Турчак высказался о том, как должен формировать список учеников новой школы11.04, 15:04
- Один из самых именитых симфонических коллективов даст концерт сегодня в БКЗ11.04, 14:18
- Спектакль-лауреат премии "Золотой софит" покажут в Пскове11.04, 14:16
- Горящий сезон: пожарные совершили 140 выездов за сутки10.04, 23:45
- Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района10.04, 14:46
- Ушел из жизни Владимир Овсяков10.04, 12:23
- Энергетики наградили школьников10.04, 11:58
- В Пскове вчера вечером тушили пожар09.04, 09:20
- Главный инспектор МВД России проведет в Пскове прием граждан09.04, 09:10
- Сегодня в Пскове обещают до + 809.04, 09:05
- Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах08.04, 13:01
- «Иностранный агент» ликвидирован в Псковской области07.04, 13:29
Лидеры обсуждений
- Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Школа неместного значения
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
- Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района
- Балтийский берег в Пскове
- Андрей Турчак высказался о том, как должен формировать список учеников новой школы
- Тему туберкулеза обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Одиноким мамам помогут трудоустроиться
Фото
Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВесь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив