Как провести выходной день?
15 Апреля 2017 - 09:36Главная → Хроника дня
ВЕЧЕРИНКА
В ресторане Hansa - праздник каждый день, и в субботу - кавер-вечер от Елизаветы Степановой. Окунитесь в атмосферу средневековья и насладитесь приятным и вкусным ужином в стиле Старой Европы, а озорные хозяйки залов не дадут вам скучать!
Начало в 20.00. Вход свободный. 18+
Предварительный резерв столов: +7 8112 700 190.
В IRON CLUB выступление вокального квартета «ШИ ФОН» с участием Ларисы Балашовой и дуэта «Музыканты ветра». Прозвучат песни из советского кино.
Начало в 19.00 18+
Вечеринка Нам Мало Кача! Качать вас будут... кто бы сомневался - команда DSteam60 (DJ Scandic, DJ Dantes Lambrich, DJ Krepkovich, DJ Reginchik, Mc Nikita Popov).
Начало в 22.00, 18+
Тел.: (8112)70-03-77.
В SODA (Pskov) NIGHT CLUB & CONCERT HALL - шоу-программа с участием Рустама Солнцева («ДОМ 2» на ТНТ). Гостей вечеринки ждет большая шоу-программа и фотосессия со всеми гостями вечеринки. Всех смелых парней и красивых девчонок обещают забрать в ДОМ 2 (ттт).
Начало в 22.00. 18+
Бронирование столов 702-708.
Клуб «BINGO» отмечает свой 17-й день рождения. Вас ждёт самая динамичная вечеринка года в компании лучших резидентов и гостей, море позитива, драйва и незабываемых эмоций на протяжении всей ночи. Шоу-программа, розыгрыши, подарки. 18+
Тел.: (8112) 56-39-39.
В OLD SCHOOL BAR - субботний гость Dima Sound, который имеет более 15 лет стажа в клубной культуре, является резидентом успешного и динамичного проекта Лофт Бар Дом Быта в Великом Новгороде. На счету у этого диджея выступления в культовых петербургских клубах, таких как Tunnel, Red Club, Грибоедов многих других, а так же гастроли по городам России. Готовим обувь, друзья! Будет жарко! 18+
Информация: (8112)60-18-60, +7 (921) 703-18-60.
В клубе «Тир» концерт уникальных музыкантов - группы JUNIPER из Санкт-Петербурга. Коллектив презентует псковичам новый альбом Tembro. 18+
ТЕАТР
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
Спектакль по одноименному рассказу Антона Чехова «Ионыч» 12+
Начало в 12.00
Медиа-холл
Лекция «На мотоцикле по Гималаям!» в клубе путешествий « Тропы» (12+)
В клубе путешествий «Тропы» пройдет встреча с мотопутешественником и блогером Александром Йорком, на которой он расскажет о своём путешествии на мотоцикле по самой высокой дороге в мире (перевалы до 5600 метров) - от Манали до города Лех (Гималаи).
Начало в 17.00
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Псковский областной театр кукол (Справки по тел.: администратор 8-8112-57-13-79; касса: 8-8112-56-33-13, 8-921-212-65-54).
«Терем-теремок» (0+)
Начало в 12.00
В ресторане Hansa - праздник каждый день, и в субботу - кавер-вечер от Елизаветы Степановой. Окунитесь в атмосферу средневековья и насладитесь приятным и вкусным ужином в стиле Старой Европы, а озорные хозяйки залов не дадут вам скучать!
Начало в 20.00. Вход свободный. 18+
Предварительный резерв столов: +7 8112 700 190.
В IRON CLUB выступление вокального квартета «ШИ ФОН» с участием Ларисы Балашовой и дуэта «Музыканты ветра». Прозвучат песни из советского кино.
Начало в 19.00 18+
Вечеринка Нам Мало Кача! Качать вас будут... кто бы сомневался - команда DSteam60 (DJ Scandic, DJ Dantes Lambrich, DJ Krepkovich, DJ Reginchik, Mc Nikita Popov).
Начало в 22.00, 18+
Тел.: (8112)70-03-77.
В SODA (Pskov) NIGHT CLUB & CONCERT HALL - шоу-программа с участием Рустама Солнцева («ДОМ 2» на ТНТ). Гостей вечеринки ждет большая шоу-программа и фотосессия со всеми гостями вечеринки. Всех смелых парней и красивых девчонок обещают забрать в ДОМ 2 (ттт).
Начало в 22.00. 18+
Бронирование столов 702-708.
Клуб «BINGO» отмечает свой 17-й день рождения. Вас ждёт самая динамичная вечеринка года в компании лучших резидентов и гостей, море позитива, драйва и незабываемых эмоций на протяжении всей ночи. Шоу-программа, розыгрыши, подарки. 18+
Тел.: (8112) 56-39-39.
В OLD SCHOOL BAR - субботний гость Dima Sound, который имеет более 15 лет стажа в клубной культуре, является резидентом успешного и динамичного проекта Лофт Бар Дом Быта в Великом Новгороде. На счету у этого диджея выступления в культовых петербургских клубах, таких как Tunnel, Red Club, Грибоедов многих других, а так же гастроли по городам России. Готовим обувь, друзья! Будет жарко! 18+
Информация: (8112)60-18-60, +7 (921) 703-18-60.
В клубе «Тир» концерт уникальных музыкантов - группы JUNIPER из Санкт-Петербурга. Коллектив презентует псковичам новый альбом Tembro. 18+
ТЕАТР
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
Спектакль по одноименному рассказу Антона Чехова «Ионыч» 12+
Начало в 12.00
Медиа-холл
Лекция «На мотоцикле по Гималаям!» в клубе путешествий « Тропы» (12+)
В клубе путешествий «Тропы» пройдет встреча с мотопутешественником и блогером Александром Йорком, на которой он расскажет о своём путешествии на мотоцикле по самой высокой дороге в мире (перевалы до 5600 метров) - от Манали до города Лех (Гималаи).
Начало в 17.00
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Псковский областной театр кукол (Справки по тел.: администратор 8-8112-57-13-79; касса: 8-8112-56-33-13, 8-921-212-65-54).
«Терем-теремок» (0+)
Начало в 12.00
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