Как провести выходной день?

ВЕЧЕРИНКА

В ресторане Hansa - праздник каждый день, и в субботу - кавер-вечер от Елизаветы Степановой. Окунитесь в атмосферу средневековья и насладитесь приятным и вкусным ужином в стиле Старой Европы, а озорные хозяйки залов не дадут вам скучать!

Начало в 20.00. Вход свободный. 18+

Предварительный резерв столов: +7 8112 700 190.



В IRON CLUB выступление вокального квартета «ШИ ФОН» с участием Ларисы Балашовой и дуэта «Музыканты ветра». Прозвучат песни из советского кино.

Начало в 19.00 18+

Вечеринка Нам Мало Кача! Качать вас будут... кто бы сомневался - команда DSteam60 (DJ Scandic, DJ Dantes Lambrich, DJ Krepkovich, DJ Reginchik, Mc Nikita Popov).

Начало в 22.00, 18+

Тел.: (8112)70-03-77.



В SODA (Pskov) NIGHT CLUB & CONCERT HALL - шоу-программа с участием Рустама Солнцева («ДОМ 2» на ТНТ). Гостей вечеринки ждет большая шоу-программа и фотосессия со всеми гостями вечеринки. Всех смелых парней и красивых девчонок обещают забрать в ДОМ 2 (ттт).

Начало в 22.00. 18+

Бронирование столов 702-708.



Клуб «BINGO» отмечает свой 17-й день рождения. Вас ждёт самая динамичная вечеринка года в компании лучших резидентов и гостей, море позитива, драйва и незабываемых эмоций на протяжении всей ночи. Шоу-программа, розыгрыши, подарки. 18+

Тел.: (8112) 56-39-39.



В OLD SCHOOL BAR - субботний гость Dima Sound, который имеет более 15 лет стажа в клубной культуре, является резидентом успешного и динамичного проекта Лофт Бар Дом Быта в Великом Новгороде. На счету у этого диджея выступления в культовых петербургских клубах, таких как Tunnel, Red Club, Грибоедов многих других, а так же гастроли по городам России. Готовим обувь, друзья! Будет жарко! 18+

Информация: (8112)60-18-60, +7 (921) 703-18-60.



В клубе «Тир» концерт уникальных музыкантов - группы JUNIPER из Санкт-Петербурга. Коллектив презентует псковичам новый альбом Tembro. 18+



ТЕАТР

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).

Спектакль по одноименному рассказу Антона Чехова «Ионыч» 12+

Начало в 12.00



Медиа-холл

Лекция «На мотоцикле по Гималаям!» в клубе путешествий « Тропы» (12+)

В клубе путешествий «Тропы» пройдет встреча с мотопутешественником и блогером Александром Йорком, на которой он расскажет о своём путешествии на мотоцикле по самой высокой дороге в мире (перевалы до 5600 метров) - от Манали до города Лех (Гималаи).

Начало в 17.00



ДЛЯ ДЕТЕЙ

Псковский областной театр кукол (Справки по тел.: администратор 8-8112-57-13-79; касса: 8-8112-56-33-13, 8-921-212-65-54).

«Терем-теремок» (0+)

Начало в 12.00