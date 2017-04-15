15 Апреля 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
+4 .. +6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Как провести выходной день?

15 Апреля 2017 - 09:36
Главная → Хроника дня
ВЕЧЕРИНКА
В ресторане Hansa - праздник каждый день, и в субботу - кавер-вечер от Елизаветы Степановой. Окунитесь в атмосферу средневековья и насладитесь приятным и вкусным ужином в стиле Старой Европы, а озорные хозяйки залов не дадут вам скучать!
Начало в 20.00. Вход свободный. 18+ 
Предварительный резерв столов: +7 8112 700 190.
 
В IRON CLUB  выступление вокального квартета «ШИ ФОН» с участием Ларисы Балашовой и дуэта «Музыканты ветра». Прозвучат песни из советского кино.
Начало в 19.00 18+
Вечеринка Нам Мало Кача! Качать вас будут... кто бы сомневался - команда DSteam60 (DJ Scandic, DJ Dantes Lambrich, DJ Krepkovich, DJ Reginchik, Mc Nikita Popov).
Начало в 22.00, 18+ 
Тел.: (8112)70-03-77.
 
В SODA (Pskov) NIGHT CLUB & CONCERT HALL - шоу-программа с участием Рустама Солнцева («ДОМ 2» на ТНТ). Гостей вечеринки ждет большая шоу-программа и фотосессия со всеми гостями вечеринки. Всех смелых парней и красивых девчонок обещают забрать в ДОМ 2 (ттт).
Начало в 22.00.  18+ 
Бронирование столов 702-708.
 
Клуб «BINGO» отмечает свой 17-й день рождения. Вас ждёт самая динамичная вечеринка года в компании лучших резидентов и гостей, море позитива, драйва и незабываемых эмоций на протяжении всей ночи. Шоу-программа, розыгрыши, подарки. 18+ 
Тел.: (8112) 56-39-39.
 
В OLD SCHOOL BAR - субботний гость Dima Sound, который имеет более 15 лет стажа в клубной культуре, является резидентом успешного и динамичного проекта Лофт Бар Дом Быта в Великом Новгороде. На счету у этого диджея выступления в культовых петербургских клубах, таких как Tunnel, Red Club, Грибоедов многих других, а так же гастроли по городам России. Готовим обувь, друзья! Будет жарко! 18+ 
Информация: (8112)60-18-60, +7 (921) 703-18-60.
 
В клубе «Тир» концерт уникальных музыкантов - группы JUNIPER из Санкт-Петербурга. Коллектив презентует псковичам новый альбом Tembro. 18+
 
ТЕАТР
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
Спектакль по одноименному рассказу Антона Чехова «Ионыч» 12+
Начало в 12.00
 
Медиа-холл
Лекция «На мотоцикле по Гималаям!» в клубе путешествий « Тропы» (12+)
В клубе путешествий «Тропы» пройдет встреча с мотопутешественником и блогером Александром Йорком, на которой он расскажет о своём путешествии на мотоцикле по самой высокой дороге в мире (перевалы до 5600 метров) - от Манали до города Лех (Гималаи).
Начало в 17.00
 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Псковский областной театр кукол (Справки по тел.: администратор 8-8112-57-13-79; касса: 8-8112-56-33-13, 8-921-212-65-54).
«Терем-теремок» (0+)
Начало в 12.00
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Учитель года Псковской области 2017 на уроке физикиПерелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогу
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50