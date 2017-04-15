Мокрый снег с дождем обещают в субботу
15 Апреля 2017 - 09:09Главная → Хроника дня
15 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Ветер северных направлений 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -1…-6, днем +2…+7 гр. С.
Атмосферное давление низкое.
Опасных и неблагоприятных метеорологических и явлений не прогнозируется.
Ветер северных направлений 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -1…-6, днем +2…+7 гр. С.
Атмосферное давление низкое.
Опасных и неблагоприятных метеорологических и явлений не прогнозируется.
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