Мокрый снег с дождем обещают в субботу

15 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Ветер северных направлений 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -1…-6, днем +2…+7 гр. С.

Атмосферное давление низкое.

Опасных и неблагоприятных метеорологических и явлений не прогнозируется.