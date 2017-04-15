«Поэзо-вечеръ» готовят в Псковском театре драмы

Премьера состоится на малой сцене

В четверг, 20 апреля, на малой сцене Псковского театра драмы премьера - поэтическая программа, посвященная одному из самых неординарных поэтов «серебряного века» Игорю Северянину.



К 130-летию поэта актриса труппы драмтеатра Ирина Смирнова подготовила поэтический моноспектакль. В постановке прозвучат ранние произведения Северянина, которые так мало известны сегодня. Работа носит название «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».



Стоит отметить, что это не просто поэтический вечер, это спектакль, где тексты экстравагантного поэта и талантливая актерская игра гармонично переплетаются с музыкой, проекциями и световыми эффектами.



СПРАВКА «ПП»



Игорь Северянин (большую часть литературной деятельности автор предпочитал написание Игорь-Северянин) родился 4 (16) мая 1887 года в Санкт-Петербурге. Настоящее имя — Игорь Васильевич Лотарёв.







Игоря Северянина называют одним из самых удивительных, скандальных и модных поэтов «серебряного века». Сам себя Северянин называл гением, а поклонники провозгласили его «королем поэтов». Он всегда шел своей дорогой, изобретая литературный стиль, поэтические термины и образы. Он шокировал эгоистичностью, восхищал вычурностью и музыкальностью своего стиха.

