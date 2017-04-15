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«Поэзо-вечеръ» готовят в Псковском театре драмы

14 Апреля 2017 - 13:07
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Премьера состоится на малой сцене

В четверг, 20 апреля, на малой сцене Псковского театра драмы премьера - поэтическая программа, посвященная одному из самых неординарных поэтов «серебряного века» Игорю Северянину.
 
К 130-летию поэта актриса труппы драмтеатра Ирина Смирнова подготовила поэтический моноспектакль. В постановке прозвучат ранние произведения Северянина, которые так мало известны сегодня. Работа носит название «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».
 
Стоит отметить, что это не просто поэтический вечер, это спектакль, где тексты экстравагантного поэта и талантливая актерская игра гармонично переплетаются с музыкой, проекциями и световыми эффектами.
 

СПРАВКА «ПП»

 
Игорь Северянин (большую часть литературной деятельности автор предпочитал написание Игорь-Северянин) родился 4 (16) мая 1887 года в Санкт-Петербурге. Настоящее имя — Игорь Васильевич Лотарёв.


 
Игоря Северянина называют одним из самых удивительных, скандальных и модных поэтов «серебряного века». Сам себя Северянин называл гением, а поклонники провозгласили его «королем поэтов». Он всегда шел своей дорогой, изобретая литературный стиль, поэтические термины и образы. Он шокировал эгоистичностью, восхищал вычурностью и музыкальностью своего стиха.
 

КСТАТИ


Билеты на премьеру уже в продаже. Их можно приобрести на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13.
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