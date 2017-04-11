Андрей Турчак высказался о том, как должен формировать список учеников новой школы

Места в новой школе Пскова надо распределять по принципу территориальной близости. Об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак в комментарии Псковскому агентству информации сегодня, 11 апреля.

«Тему распределения мест в новой школе мы не замыливаем, мы ее знаем, - сказал Андрей Турчак. - Псковский район – это понятие растяжимое. Район большой, пригородный по отношению к Пскову. Одно дело, когда записываются жители Псковского района, которые проживают на Балтийской, или которые купили там квартиры, а другое дело, когда жители Черехи массово начали писать заявления на поступление в школу».

«Я считаю, что правильно управлению образования распределять места по принципу доступности, территориальной близости, - подчеркнул глава региона. - Понятно, что ребята в полном составе существующей школы [Псковская инженерно-лингвистическая гимназия - ПАИ] переезжают в новую. Остается некий свободный дебет, который должен быть распределен между формальными жителями Пскова, опять же, близлежащего Рижского микрорайона, Балтийской и других улиц».

Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня, 11 апреля, этот вопрос станет одной из тем его встречи с депутатами фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы. «Мы этой теме отдельно уделим внимание и, думаю, что сегодня вместе с депутатами найдем выход из сложившейся ситуации», - заключил губернатор.

Напомним, в конце минувшей неделе стало известно об аннулировании списка будущих первоклассников и вызвала целую волны негативных комментариев псковичей.