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Один из самых именитых симфонических коллективов даст концерт сегодня в БКЗ

11 Апреля 2017 - 14:18
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Сегодня, 11 апреля, в 19:00 на сцене Псковской областной филармонии выступит ведущий музыкальный коллектив России - Красноярский академический симфонический оркестр.

Оркестр блистал на лучших концертных площадках страны и за рубежом – в Нидерландах, Швейцарии, Югославии, Эстонии, Южной Корее, Чили, Уругвае, Аргентине, Перу.

На одну сцену с оркестром выходили выдающиеся музыканты: Святослав Рихтер, Татьяна Николаева, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Башкиров, ГинтарасРинкявичус, Лев Власенко, Рудольф Керер, Лазарь Берман, Михаил Плетнёв, Марина Мдивани, Андрей Гаврилов, Владислав Чернушенко, Марина Яшвили, Лиана Исакадзе и многие другие.
В 2009 году Красноярский Академический симфонический оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.
В 2015 году Красноярский Академический Симфонический Оркестр возглавил Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.

В программе концерта будут представлены Увертюра к опере «Набукко» Джузеппе Верди, Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса, Симфония №3Иоганнеса Брамса.

Дирижёр Владимир Ланде, скрипач Павел Милюков (Москва).
В продаже еще есть несколько билетов. Приобрести их можно на сайте БКЗ или в кассе филармонии. Для зрителей 6+.
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