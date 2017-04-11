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Спектакль-лауреат премии "Золотой софит" покажут в Пскове

11 Апреля 2017 - 14:16
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Спектакль-лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» покажут в Пскове
Опера «Не только любовь» - лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в сезоне 2013-2014 гг. в номинации «Лучший спектакль в оперном театре» будет представлен псковским зрителям 22 апреля. Постановку покажут на Большой сцене Псковской филармонии в рамках 43-го Фестиваля русской музыки.

Петербургская премьера оперы «Не только любовь» всемирно известного композитора Родиона Щедрина стала знаковым событием. Сам композитор отметил, что это лучшая постановка его произведения. «Не только любовь» – яркий, искрометный спектакль, приближенный к жанру мюзикла. По словам создателя постановки режиссера Юрия Александрова в этом спектакле главное – именно любовь. «Тема любви, – говорит режиссер, – вечна и актуальна всегда, независимо от того, в каких декорациях она воплощается».
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