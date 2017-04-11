11 Апреля 2017
|Псков
|+8 .. +10 °C
|Великие Луки
|+7 .. +9 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Горящий сезон: пожарные совершили 140 выездов за сутки
10 Апреля 2017 - 23:45Главная → Хроника дня
С приходом тепла количество возгораний на территории Псковской области увеличилось. За минувшие сутки, 10 апреля, пожарные подразделения совершили 140 выездов, сообщили "Псковской правде" в спасательных службах.
За сутки зафиксировано 4 лесных пожара на общей площади почти 2,5 га. Действующих пожаров нет. Кроме того, за 10 апреля отработано 65 термоточек, включая пожары, палы травы, возгорания.
В частности, около 21:30 мск в Себеже в административном здании спецшколы для трудных подростков было зафиксировано возгорание. Через полчаса пожар, который происходил в методкабинете, был ликвидирован.
За сутки зафиксировано 4 лесных пожара на общей площади почти 2,5 га. Действующих пожаров нет. Кроме того, за 10 апреля отработано 65 термоточек, включая пожары, палы травы, возгорания.
В частности, около 21:30 мск в Себеже в административном здании спецшколы для трудных подростков было зафиксировано возгорание. Через полчаса пожар, который происходил в методкабинете, был ликвидирован.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
11 Апреля 2017
- Горящий сезон: пожарные совершили 140 выездов за сутки10.04, 23:45
- Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района10.04, 14:46
- Ушел из жизни Владимир Овсяков10.04, 12:23
- Энергетики наградили школьников10.04, 11:58
- В Пскове вчера вечером тушили пожар09.04, 09:20
- Главный инспектор МВД России проведет в Пскове прием граждан09.04, 09:10
- Сегодня в Пскове обещают до + 809.04, 09:05
- Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах08.04, 13:01
- «Иностранный агент» ликвидирован в Псковской области07.04, 13:29
- За первый квартал этого года Великолукский свиноводческий комплекс трудоустроил 735 человек07.04, 10:46
- Кто попадёт на обложку? Начался приём заявок на конкурс «Алые паруса»06.04, 16:52
- 6 мая в Новоржевском районе состоятся гонки на внедорожниках06.04, 16:45
- Начался приём заявок на участие в забеге малышей06.04, 11:50
- Стали известны результаты проверки Медиахолдинга Псковской области06.04, 11:29
- Лауреат «Золотой маски» привезёт в Псков оперу06.04, 10:23
- Биоудобрения сохранят экологию Псковской области06.04, 10:11
- Воспитанники детского сада №9 побывали в «Мультиляндии»06.04, 09:50
- Псковичам рассказали о новых апрельских проектах псковского драмтеатра06.04, 09:48
- Сбербанк проконсультировал гостей выставки «Свадьба Expo»05.04, 14:08
- Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк на 86% увеличил кредитование предприятий животноводства05.04, 11:04
Лидеры обсуждений
- Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Армен Мнацаканян: Половина жителей области – наши клиенты
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
- Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района
- Одиноким мамам помогут трудоустроиться
- Балтийский берег в Пскове
- Тему туберкулеза обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Генерал Инстранкин: Ведём наступательную борьбу с «кафе»
Фото
Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаВесь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив