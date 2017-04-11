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Горящий сезон: пожарные совершили 140 выездов за сутки

10 Апреля 2017 - 23:45
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С приходом тепла количество возгораний на территории Псковской области увеличилось. За минувшие сутки, 10 апреля, пожарные подразделения совершили 140 выездов, сообщили "Псковской правде" в спасательных службах.

За сутки зафиксировано 4 лесных пожара на общей площади почти 2,5 га. Действующих пожаров нет. Кроме того, за 10 апреля отработано 65 термоточек, включая пожары, палы травы, возгорания.

В частности, около 21:30 мск в Себеже в административном здании спецшколы для трудных подростков было зафиксировано возгорание. Через полчаса пожар, который происходил в методкабинете, был ликвидирован.
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