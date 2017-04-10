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Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района
10 Апреля 2017 - 14:46Главная → Хроника дня
Право ходить в новую школу должны иметь и дети из города и дети из близлежащих к школе территорий Псковского района, заявил в понедельник, 10 апреля в интервью корреспонденту «Псковской правды» глава Пскова Иван Цецерский, комментируя ситуацию с аннулированием списка будущих первоклассников инженерно-лингвистической гимназии, которая расположится в строящемся в д. Борисовичи здании школы.
«По опыту микрорайона «Родина» дети ходили в ту школу и детсадики, в которые хотели. Система образования должна учитывать место жительства относительно местонахождения школы, чтобы было минимально короткое расстояние, - заявил он. - Нет смысла устраивать на ровном месте скандал, это моя личная позиция. Право ходить в школу должны иметь и школьники из Пскова, и из близлежащих территорий Псковского района. Тем более, если говорить о перспективе расширения границ Пскова, город постоянно ведет работу по присоединению ряда территорий района.»
Иван Цецерский отметил, что не знает, кто был инициатором аннулирования списков первоклассников. «Наша фракция (фракция «Единой России» в Псковской гордуме – ред.) и я лично готовили большое заседание по новой школе, чтобы понять, как будут наполняться классы, каким порядком. Это важно, особенно учитывая прилегающие дома по улицам Балтийской, Венской (ЖК «Европа»). Обеспокоены в ППК: раньше эти дети ходили в этот комплекс. Поэтому требуется серьезное уточнение не только по первоклассникам, но в целом по всем классам», - сказал он.
«По опыту микрорайона «Родина» дети ходили в ту школу и детсадики, в которые хотели. Система образования должна учитывать место жительства относительно местонахождения школы, чтобы было минимально короткое расстояние, - заявил он. - Нет смысла устраивать на ровном месте скандал, это моя личная позиция. Право ходить в школу должны иметь и школьники из Пскова, и из близлежащих территорий Псковского района. Тем более, если говорить о перспективе расширения границ Пскова, город постоянно ведет работу по присоединению ряда территорий района.»
Иван Цецерский отметил, что не знает, кто был инициатором аннулирования списков первоклассников. «Наша фракция (фракция «Единой России» в Псковской гордуме – ред.) и я лично готовили большое заседание по новой школе, чтобы понять, как будут наполняться классы, каким порядком. Это важно, особенно учитывая прилегающие дома по улицам Балтийской, Венской (ЖК «Европа»). Обеспокоены в ППК: раньше эти дети ходили в этот комплекс. Поэтому требуется серьезное уточнение не только по первоклассникам, но в целом по всем классам», - сказал он.
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