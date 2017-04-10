Ушел из жизни Владимир Овсяков

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам умершего главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Наркологический диспансер Псковской области», Заслуженного врача Российской Федерации Овсякова Владимира Сергеевича.



Владимир Сергеевич Овсяков родился 11.06.1947 года в г. Мещо́вск Калужской области. В 1976 г. закончил Смоленский государственный медицинский институт, далее в Псковской области проучился в интернатуре по психиатрии и прошел специализацию по наркологии.



С апреля 1983 г. работал главным врачом областного наркологического диспансера. Активно развивал наркологическую службу области, умело подбирал и готовил кадры, способствовал полному обновлению материально-технической базы диспансера, обеспечил переезд в новое здание диспансера.



Многие годы талантливый организатор, чуткий и отзывчивый руководитель Владимир Сергеевич отдавал все свои силы совершенствованию и модернизации наркологической службы области, заслужил искреннее уважение коллег и пациентов.



Медицинская общественность, коллеги и сотрудники комитета не забудут большой вклад Владимира Сергеевича в развитие здравоохранения области.



Светлая память о Владимире Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах сотрудников комитета и всех медицинских работников области.

