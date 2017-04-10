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Энергетики наградили школьников

10 Апреля 2017 - 11:58
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Дипломами «Псковэнерго» за отличное знание правил электробезопасности отмечены четвероклассники из пяти районов Псковской области
В Псковской области завершился межрайонный этап комплексной акции по пожарной и электробезопасности. Специальными дипломами филиала ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» были награждены команды четвероклассников из Новоржевского, Островского, Новосокольнического, Бежаницкого и Плюсского районов.
По традиции специальный диплом «Псковэнерго» присуждается за отличное знание правил электробезопасности, которое ребята демонстрируют в ходе обучающей викторины «Безопасное электричество», полностью посвященной правилам поведения вблизи электросетевых объектов на улице и навыкам безопасного обращения с электроприборами дома.
Помимо участия в тематических викторинах, школьники представили на суд жюри творческие отчеты о проведении социальной акции - мультимедийные презентации и видеофильмы о своей работе по пропаганде правил пожарной и электробезопасности. Ребята самостоятельно проводили тематические занятия для учеников 1-2 классов, воспитанников подшефных детских садов, в некоторых случаях — для старшеклассников и родителей. По мнению организаторов, такая форма работы позволит напомнить простые правила пожарной и электробезопасности разным возрастным группам, а также значительно расширит круг людей, которые изучат или повторят основные правила безопасного обращения с электроприборами.
В подготовке к конкурсным испытаниям школьникам помогали сотрудники производственных отделений филиала «Псковэнерго». Для четвероклассников были организованы ознакомительные экскурсии в кабинеты охраны труда и в диспетчерские пункты, энергетики рассказали школьникам о работе и оборудовании, которое используется для обслуживания электросетевого хозяйства. Отчеты об этих экскурсиях вошли в конкурсные презентации школьных команд.
Победители и призеры третьего этапа комплексной акции по пожарной и электробезопасности  были награждены почетными дипломами Государственного управления образования Псковской области и ГУ МЧС по Псковской области. Все участники мероприятия получили от «Псковэнерго» наборы школьных принадлежностей с материалами по электробезопасности: расписания уроков, тетради, книжные закладки.
Кроме того, в нынешнем году участники акции получили уникальные книги «Тайна синего пульта». Это продолжение сказочной истории про удивительные приключения девочки Насти и ее друзей. Вернувшись с каникул, герои сказочной повести встречают новых друзей из волшебной страны Эльсинории, вместе они проходят через испытания и открывают для себя новую профессию - Энергетику. Книга издана при поддержке МРСК Северо-Запада.
По итогам межрайонного этапа конкурса по пожарной и электробезопасности определены финалисты, которые в конце апреля будут бороться за победу в конкурсе видеороликов социальной рекламы.
Комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности проводится при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО, Государственного управления образования Псковской области с 2003 года. Этапы конкурса проходят в течение всего учебного года во всех общеобразовательных учреждениях региона. По данным организаторов, за время проведения конкурса на территории Псковской области не зафиксировано пожаров по причине детской шалости и или случаев электротравматизма среди детей охваченной возрастной категории.
 
 «Псковэнерго» - филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (входит в группу компаний ПАО «Россети»). Обеспечивает передачу и распределение электроэнергии на территории Псковской области. Территория обслуживания 55,3 тыс. кв. км с населением 656 тыс. человек. На балансе энергопредприятия находятся воздушные и кабельные линии электропередачи, протяженностью 45 390 км, 170 подстанций 110-35 кВ, трансформаторная мощность которых составляет 1983 МВА, и 10 988 ТП 10/0,4 кВ, общая трансформаторная мощность которых 1643 МВА. В «Псковэнерго» работают более 2 тысяч человек.
 
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (входит в группу «Россети») – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа.  Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми.  Территория обслуживания – 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175 тыс. км. Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1 172 шт, установленная мощность силовых трансформаторов подстанций составляет 19,03 тыс. МВА. В компании работает 14,8 тыс. сотрудников.
 
Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА.  В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд  кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216  тыс. человек.
 
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.
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