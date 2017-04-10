В Пскове вчера вечером тушили пожар
09 Апреля 2017 - 09:20Главная → Хроника дня
Горела надворная постройка.
В 20.58 08 апреля 2017 года поступило сообщение о возгорании надворной постройки по адресу: г. Псков, ул. Восходная. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области: 8 (8112): 79-99-99.
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