Главный инспектор МВД России проведет в Пскове прием граждан

Необходима предварительная запись!

15 апреля 2017 года с 10.00 до 13.00 в УМВД России по Псковской области (по адресу: г.Псков, Октябрьский пр., д. 48) в рамках проводимого планового инспектирования деятельности Управления МВД России по Псковской области руководитель комиссии – главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Басак Сергей Александрович проведет личный прием граждан по вопросам, касающимся компетенции УМВД России по Псковской области.

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (8112) 59-23-14.