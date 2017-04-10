Сегодня в Пскове обещают до + 8

Прогноз погоды на 9 апреля

По прогнозам синоптиков, в Пскове сегодня будет солнечно. Днем воздух прогреется до + 8 градусов. Вечером + 6. Погода будет преимущественно без осадков. Но рост атмосферного давления в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном, станет для метеочувствительных людей нагрузочным фактором. В группе риска окажутся люди с неустойчивым артериальным давлением, у них возможно возникновение головных и сердечных болей, не исключены скачки собственного артериального давления.