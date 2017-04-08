Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах
- Как и многие родители я записала своих детей в эту школу (в 1 и 4 класс) через сайт школы, - обратилась в редакцию Марина. - На собрании для первоклашек нас заверили, что ближлежащие улицы точно попадают в район школы. И вдруг я узнаю, что списки аннулированы.
- На подъезде нашего нового дома появилось объявление, что дети из жилого комплекса "Европа" не попадут в новую школу, мол, обращайтесь в районную школу в Родине, - говорит Юлия. - Всего пару месяцев отсалось до окончания учебного года, нужна ясность. Мы были уверены, что, живя в двух шагах от школы, сможем туда ходить.
Редакция связалась с директором новой школы.
- Процедура приёма в новую строящуюся школу по улице Балтийской, 5а начнётся после вынесения Постановления Администрации города Пскова «О закреплении определённой территории муниципального образования «Город Псков» за корпусом МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», - сообщила Татьяна Светенко.
Выходит, ясности пока нет. Но судя по резонансу, который вызвал зачисление детей в школу, ответы на вопросы появятся очень скоро. Мы обязательно их опубликуем.
К слову, в пресс-центре "Псковской правды" Татьяна Ссветенко ответила на вопросы читателей о школе еще в начале года.
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