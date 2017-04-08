8 Апреля 2017
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+7 .. +9 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Кто аннулировал списки учеников новой школы в Борисовичах

08 Апреля 2017 - 13:01
Главная → Хроника дня
В редакцию поступают звонки от родителей учеников строящейся школы на ул.Балтийской

- Как и многие родители я записала своих детей в эту школу (в 1 и 4 класс) через сайт школы, - обратилась в редакцию Марина. - На собрании для первоклашек нас заверили, что ближлежащие улицы точно попадают в район школы. И вдруг я узнаю, что списки аннулированы.
- На подъезде нашего нового дома появилось объявление, что дети из жилого комплекса "Европа" не попадут в новую школу, мол, обращайтесь в районную школу в Родине, - говорит Юлия. - Всего пару месяцев отсалось до окончания учебного года, нужна ясность. Мы были уверены, что, живя в двух шагах от школы, сможем туда ходить.
Редакция связалась с директором новой школы.

- Процедура приёма в новую строящуюся школу по улице Балтийской, 5а начнётся после вынесения Постановления Администрации города Пскова «О закреплении определённой территории муниципального образования «Город Псков» за корпусом МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», - сообщила Татьяна Светенко.

Выходит, ясности пока нет. Но судя по резонансу, который вызвал зачисление детей в школу, ответы на вопросы появятся очень скоро. Мы обязательно их опубликуем.

К слову, в пресс-центре "Псковской правды" Татьяна Ссветенко ответила на вопросы читателей о школе еще в начале года.

Комментарии: 2
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Валентина
08 Апреля 2017 - 18:13
Начальник управления образования Псковской области Александр Седунов ,директор школы Татьяна Светенко,начальник управления образования город Псков Игорь Прокофьев не могут так публично обманывать родителей надеемся на их порядочность.
Иван
08 Апреля 2017 - 19:00
Журналисты,вся надежда только на вас, вы 4 власть в стран!!!е
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить дома
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 5 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50