За первый квартал этого года Великолукский свиноводческий комплекс трудоустроил 735 человек
Великолукский свиноводческий комплекс продолжает укреплять экономику Псковской области, создавая новые рабочие места для жителей региона. Только за последний год численность сотрудников была увеличена более чем на 30%, а за 1 квартал 2017 года достойную и стабильную работу получили 735 человек.
У создаваемых рабочих мест широкий спектр, начиная с рядового служащего, имеющего среднее специальное образование, и, заканчивая уровнем руководящего звена, инженерами и людьми с высшим профессиональным образованием, которые сегодня привлекаются для работы в лабораториях, внедрения новейших технологий и генетиких исследований.
Сегодня Великолукский свиноводческий комплекс по праву считается не только крупнейшим работодателем Псковской области (численность сотрудников холдинга более чем в 4 раза превышает показатели трудоустройства на других производственных гигантах региона), но и признан одним из крупнейших работодателей федерального масштаба.
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