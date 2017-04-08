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За первый квартал этого года Великолукский свиноводческий комплекс трудоустроил 735 человек

07 Апреля 2017 - 10:46
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Великолукский свиноводческий комплекс продолжает укреплять экономику Псковской области, создавая новые рабочие места для жителей региона. Только за последний год численность сотрудников была увеличена более чем на 30%, а за 1 квартал 2017 года достойную и стабильную работу получили 735 человек.

У создаваемых рабочих мест широкий спектр, начиная с рядового служащего, имеющего среднее специальное образование, и, заканчивая уровнем руководящего звена, инженерами и людьми с высшим профессиональным образованием, которые сегодня привлекаются для работы в лабораториях, внедрения новейших технологий и генетиких исследований.

Сегодня Великолукский свиноводческий комплекс по праву считается не только крупнейшим работодателем Псковской области (численность сотрудников холдинга более чем в 4 раза превышает показатели трудоустройства на других производственных гигантах региона), но и признан одним из крупнейших работодателей федерального масштаба.

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