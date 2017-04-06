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Кто попадёт на обложку? Начался приём заявок на конкурс «Алые паруса»

06 Апреля 2017 - 16:52
Главная → Хроника дня
Ты выпускник? В этом году заканчиваешь школу? У тебя есть потрясающая возможность прославиться на всю область. 

Для этого нужно загрузить своё фото (не коллективное) в этот альбом ВКонтакте: https://vk.com/album-24186345_242937174, указав в описании имя. Приём заявок завершится 12 апреля в 11.00. Голосование лайками будет проходить в специально созданном альбоме. Ссылку на него мы опубликуем 12 апреля в 12.00.

Победителю достанется главный приз – фотосессия в подарок. Кроме того, он станет лицом уникального и известного ежегодного проекта «Алые паруса», в котором будут размещены фотографии всех выпускников региона 2017 года.

Каждый выпускник области получит фотогазету совершенно бесплатно!
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