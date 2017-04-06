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6 мая в Новоржевском районе состоятся гонки на внедорожниках

06 Апреля 2017 - 16:45
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6 мая в 11:00 в деревне Кудяево Новоржевского района пройдут традиционные Международные соревнования внедорожников «Кудяевские озера», посвященные Дню Победы.

Трасса соревнований разделена на 4 группы: «Стандарт», «Подготовленный класс», «Спорт» и «Экстрим». Она представляет собой кольцо протяженностью 3 километра. Участникам нужно будет преодолеть определённое количество кругов за установленное время.

Зрители гонки смогут поиграть в настольный теннис, пострелять в тире, посоревноваться в гирьевом спорте, армреслинге.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 10:00 6 мая. Их можно оставить по телефонам: +7(921) 2143038 - Николай Соколов, +7(921) 91312084 - Андрей Трифонов, +7(921) 5056095 - Людмила Иванова. Стартовый взнос для команды составляет 2 тыс. рублей. Один автомобиль может быть заявлен только в одну группу.

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