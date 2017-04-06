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Начался приём заявок на участие в забеге малышей

06 Апреля 2017 - 11:50
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Купон участника семейного праздника «Маленький чемпион» псковичи могут найти в свежем еженедельнике псковской «Комсомольской правды», который поступил в продажу 6 апреля.

Этот билет нужен для тех, кто хочет, чтобы его ребёнок вышел на старт 10-метрового забега в ползунках. Праздник пройдёт 12-й раз подряд. На этот раз юных спортсменов и их родителей ждут в УСК «Олимп».
 

Конкретно

Купон можно доставить в редакцию одним из двух способов:

1. Принести в редакцию «Комсомольской правды» в кабинет 27 в доме № 21/33 на улице Пароменской. Там же можно будет и оплатить взнос. Учитывайте, что плата принимается только наличными. Редакция работает по будням с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

2. Сфотографировать или отсканировать бланк и отправить его на почту info@pskovkp.ru. В теме письма укажите «Маленький чемпион_фамилия ребенка». В ответ мы вышлем реквизиты для оплаты взноса. Обратите внимание: списки формируются по факту оплаты.

Всю необходимую информацию вы найдете ЗДЕСЬ.
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