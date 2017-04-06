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Биоудобрения сохранят экологию Псковской области

06 Апреля 2017 - 10:11
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Великолукский агропромышленный холдинг получил разрешение на производство и продажу биоудобрений. Уже заключены первые контракты на поставку удобрений на предприятия Ленинградской и Московской областей.

Развитие технологий ведения сельского хозяйства в мире все больше основывается на рациональном использовании имеющиехся ресурсов. Великолукский агропромышленный холдинг не стал исключением, более того, это пионер Псковской области по внедрению самых современных методов ведения хозяйственной деятельности. Все, что раньше считалось побочным продуктом производства, теперь используется для улучшения экологической обстановки и восстановления земельных ресурсов.
Одним из таких примеров ведения деятельности является применение метода сепарации и производства биоудобрений. Совместно с рядом ведущих НИИ России- ФГБУ САС «Великолукская», ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» и ФГБНУ НИЦ ТБП ФМБА РОССИИ - была проведена глобальная работа по выбору нового партнера по внедрению этих технологий на производственные мощности предприятия. Подготовка к внедрению новых сепараторов велась с соблюдением всех требований современного природоохранного законодательства под руководством Росприроднадзора.

В настоящее время на одной из производственных площадок предприятия успешно внедрена и используется самая современная технология производства биоудобрений методом сепарации, которая позволяет расщепить биологические отходы на две простые органические фракции. В результате сепарации получается биоматериал, признанный лучшим среди известных сегодня органических удобрений.

При сепарации происходит полное прекращение любых химических реакций, в том числе и естественного разложения, благодаря чему полностью устраняется любой запах. Еще одним преимуществом использования метода сепарации является сведение потребления электроэнергии до минимума, что способствует сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа.

Работа предприятия – лучшее доказательство того, что разумное и рациональное использование собственных ресурсов и забота об окружающей среде – это не только просто и доступно, но и по-настоящему выгодно.
Комментарии: 1
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Комментарии

Александр
06 Апреля 2017 - 14:26
Давно пора.
Сохранение экологии окружающей среды и восстановление(рекультивация) эксплуатируемых земель.
Возьмите мандарины абхазские и мандарины африканские(выращенные на хим. удобрениях) и увидите разницу.
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