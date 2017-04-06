Биоудобрения сохранят экологию Псковской области
06 Апреля 2017 - 10:11Главная → Хроника дня
Великолукский агропромышленный холдинг получил разрешение на производство и продажу биоудобрений. Уже заключены первые контракты на поставку удобрений на предприятия Ленинградской и Московской областей.
Развитие технологий ведения сельского хозяйства в мире все больше основывается на рациональном использовании имеющиехся ресурсов. Великолукский агропромышленный холдинг не стал исключением, более того, это пионер Псковской области по внедрению самых современных методов ведения хозяйственной деятельности. Все, что раньше считалось побочным продуктом производства, теперь используется для улучшения экологической обстановки и восстановления земельных ресурсов.
Одним из таких примеров ведения деятельности является применение метода сепарации и производства биоудобрений. Совместно с рядом ведущих НИИ России- ФГБУ САС «Великолукская», ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» и ФГБНУ НИЦ ТБП ФМБА РОССИИ - была проведена глобальная работа по выбору нового партнера по внедрению этих технологий на производственные мощности предприятия. Подготовка к внедрению новых сепараторов велась с соблюдением всех требований современного природоохранного законодательства под руководством Росприроднадзора.
В настоящее время на одной из производственных площадок предприятия успешно внедрена и используется самая современная технология производства биоудобрений методом сепарации, которая позволяет расщепить биологические отходы на две простые органические фракции. В результате сепарации получается биоматериал, признанный лучшим среди известных сегодня органических удобрений.
При сепарации происходит полное прекращение любых химических реакций, в том числе и естественного разложения, благодаря чему полностью устраняется любой запах. Еще одним преимуществом использования метода сепарации является сведение потребления электроэнергии до минимума, что способствует сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа.
Работа предприятия – лучшее доказательство того, что разумное и рациональное использование собственных ресурсов и забота об окружающей среде – это не только просто и доступно, но и по-настоящему выгодно.
Развитие технологий ведения сельского хозяйства в мире все больше основывается на рациональном использовании имеющиехся ресурсов. Великолукский агропромышленный холдинг не стал исключением, более того, это пионер Псковской области по внедрению самых современных методов ведения хозяйственной деятельности. Все, что раньше считалось побочным продуктом производства, теперь используется для улучшения экологической обстановки и восстановления земельных ресурсов.
Одним из таких примеров ведения деятельности является применение метода сепарации и производства биоудобрений. Совместно с рядом ведущих НИИ России- ФГБУ САС «Великолукская», ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» и ФГБНУ НИЦ ТБП ФМБА РОССИИ - была проведена глобальная работа по выбору нового партнера по внедрению этих технологий на производственные мощности предприятия. Подготовка к внедрению новых сепараторов велась с соблюдением всех требований современного природоохранного законодательства под руководством Росприроднадзора.
В настоящее время на одной из производственных площадок предприятия успешно внедрена и используется самая современная технология производства биоудобрений методом сепарации, которая позволяет расщепить биологические отходы на две простые органические фракции. В результате сепарации получается биоматериал, признанный лучшим среди известных сегодня органических удобрений.
При сепарации происходит полное прекращение любых химических реакций, в том числе и естественного разложения, благодаря чему полностью устраняется любой запах. Еще одним преимуществом использования метода сепарации является сведение потребления электроэнергии до минимума, что способствует сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа.
Работа предприятия – лучшее доказательство того, что разумное и рациональное использование собственных ресурсов и забота об окружающей среде – это не только просто и доступно, но и по-настоящему выгодно.
Комментарии: 1
Комментарии
Александр
06 Апреля 2017 - 14:26
Давно пора.
Сохранение экологии окружающей среды и восстановление(рекультивация) эксплуатируемых земель.
Возьмите мандарины абхазские и мандарины африканские(выращенные на хим. удобрениях) и увидите разницу.
Сохранение экологии окружающей среды и восстановление(рекультивация) эксплуатируемых земель.
Возьмите мандарины абхазские и мандарины африканские(выращенные на хим. удобрениях) и увидите разницу.
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
06 Апреля 2017
- Кто попадёт на обложку? Начался приём заявок на конкурс «Алые паруса»16:52
- 6 мая в Новоржевском районе состоятся гонки на внедорожниках16:45
- Начался приём заявок на участие в забеге малышей11:50
- Стали известны результаты проверки Медиахолдинга Псковской области11:29
- Лауреат «Золотой маски» привезёт в Псков оперу10:23
- Биоудобрения сохранят экологию Псковской области10:11
- Воспитанники детского сада №9 побывали в «Мультиляндии»09:50
- Псковичам рассказали о новых апрельских проектах псковского драмтеатра09:48
- Сбербанк проконсультировал гостей выставки «Свадьба Expo»05.04, 14:08
- Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк на 86% увеличил кредитование предприятий животноводства05.04, 11:04
- Портфель кредитных карт Россельхозбанка увеличился на 37%04.04, 15:54
- Псковичей приглашают на музыкально-поэтический спектакль актрисы Нины Семеновой04.04, 15:53
- Окурок помог найти преступника, глумившегося над телом пенсионерки04.04, 14:57
- На пожаре в Опочке погиб мужчина, жена в больнице04.04, 14:02
- Главу обвинили в коррупции04.04, 13:28
- В Псковском районе парочка напала на таксиста04.04, 12:55
- Ремонт гостиницы «Советская» в Дно полностью завершен04.04, 12:22
- Дорожная разметка обойдется региону в 45 млн рублей04.04, 11:59
- Псковичей призывают выйти на уборку мусора04.04, 11:40
- В центре Пскова пройдет акция памяти жертв взрыва в Петербурге04.04, 11:03
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Армен Мнацаканян: Половина жителей области – наши клиенты
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
- Валерий Наводкин: Договоров с владельцами лошадей не было и нет
- Ремонт дорог: список улиц, которые отремонтируют в Пскове
- Виктория Кинева: Гроб опускали в могилу с водой
Фото
Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаВесь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив