Воспитанники детского сада №9 побывали в «Мультиляндии»

5 апреля артисты группы «Классика» выступили в детском саду №9 с новой познавательной музыкальной программой «Из страны Мультиляндии».

Ее героиня – девочка Мультяша вместе с маленькими слушателями вспоминают музыку и приключения героев из знаменитых мультфильмов «Маша и Медведь», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Крошка-енот», «Бременские музыканты». Все герои собраны в большой книге, которая помогает не только окунуться в атмосферу каждого мультфильма, но и рассказывает о том, что такое ноты, музыкальные инструменты, жанр песни. Участники концерта вместе пели, проходили тесты в картинках, изображали любимых героев. Дети увлеченно откликались на просьбы Мультяши и пообещали не забывать любимых героев и знаменитые песни «Из страны Мультиляндии».