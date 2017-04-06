Воспитанники детского сада №9 побывали в «Мультиляндии»
5 апреля артисты группы «Классика» выступили в детском саду №9 с новой познавательной музыкальной программой «Из страны Мультиляндии».
Ее героиня – девочка Мультяша вместе с маленькими слушателями вспоминают музыку и приключения героев из знаменитых мультфильмов «Маша и Медведь», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Крошка-енот», «Бременские музыканты». Все герои собраны в большой книге, которая помогает не только окунуться в атмосферу каждого мультфильма, но и рассказывает о том, что такое ноты, музыкальные инструменты, жанр песни. Участники концерта вместе пели, проходили тесты в картинках, изображали любимых героев. Дети увлеченно откликались на просьбы Мультяши и пообещали не забывать любимых героев и знаменитые песни «Из страны Мультиляндии».
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Кто попадёт на обложку? Начался приём заявок на конкурс «Алые паруса»16:52
- 6 мая в Новоржевском районе состоятся гонки на внедорожниках16:45
- Начался приём заявок на участие в забеге малышей11:50
- Стали известны результаты проверки Медиахолдинга Псковской области11:29
- Лауреат «Золотой маски» привезёт в Псков оперу10:23
- Биоудобрения сохранят экологию Псковской области10:11
- Воспитанники детского сада №9 побывали в «Мультиляндии»09:50
- Псковичам рассказали о новых апрельских проектах псковского драмтеатра09:48
- Сбербанк проконсультировал гостей выставки «Свадьба Expo»05.04, 14:08
- Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк на 86% увеличил кредитование предприятий животноводства05.04, 11:04
- Портфель кредитных карт Россельхозбанка увеличился на 37%04.04, 15:54
- Псковичей приглашают на музыкально-поэтический спектакль актрисы Нины Семеновой04.04, 15:53
- Окурок помог найти преступника, глумившегося над телом пенсионерки04.04, 14:57
- На пожаре в Опочке погиб мужчина, жена в больнице04.04, 14:02
- Главу обвинили в коррупции04.04, 13:28
- В Псковском районе парочка напала на таксиста04.04, 12:55
- Ремонт гостиницы «Советская» в Дно полностью завершен04.04, 12:22
- Дорожная разметка обойдется региону в 45 млн рублей04.04, 11:59
- Псковичей призывают выйти на уборку мусора04.04, 11:40
- В центре Пскова пройдет акция памяти жертв взрыва в Петербурге04.04, 11:03
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Армен Мнацаканян: Половина жителей области – наши клиенты
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
- Валерий Наводкин: Договоров с владельцами лошадей не было и нет
- Ремонт дорог: список улиц, которые отремонтируют в Пскове
- Виктория Кинева: Гроб опускали в могилу с водой