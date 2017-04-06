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Псковичам рассказали о новых апрельских проектах псковского драмтеатра

06 Апреля 2017 - 09:48
Главная → Хроника дня

Дайджест ближайших событий:

8 апреля в 18:00 «Цветаева и саксофон» 
Музыкально-поэтический спектакль по произведениям Марины Цветаевой. Камерная обстановка малой сцены позволит каждому проникнуться поэзией и прочувствовать накал страстей беспокойного духа гениального поэта, восхождение души через боли, радости и потери к высшему смыслу жизни.

Невероятное эстетическое удовольствие подарит музыкальное сопровождение спектакля. Музыкант, дирижер и композитор Аркадий Галковский аккомпанирует главному герою моноспектакля на инструментах, среди которых саксофон, синтезатор и ударные. Музыка в сочетании с вдохновенным чтением стихов создает гипнотическое и неповторимое театральное действо. 

Билеты: 300-600 рублей. Онлайн-покупка тут.

 

9 апреля в 18:00 «Пиковая дама»

Драматическая мистификация в одном действии от молодого режиссера Юрия Печенежского. Зрители увидят игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.

Премьера постановки состоялась в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля и была признана одним из самых ярких событий форума по версии Федерального телеканала «Культура».

Билеты: 300-600 рублей. Онлайн-покупка тут.

 

11 апреля в 19:00 «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим»

Пьеса Хольгера Шобера. Скупые цифры всех учебников истории – зашифрованные судьбы реальных людей, среди которых есть чьи-то родственники, чьи-то знакомые. Сюжет спектакля разворачивается в наши дни. Экскурсия в мемориал Освенцима оборачивается личной трагедией для современного немецкого школьника Томаса. И для арестовавшего его полицейского Томаша (актер Денис Кугай), по судьбе которого безжалостно проехала машина Третьего Рейха. 

С присущим юности максимализмом подросток Томас сжигает свой паспорт прямо на территории бывшего концлагеря и отказывается говорить на родном немецком языке, чтобы отгородиться от прошлого своего народа. Режиссер спектакля Евгения Львова смогла создать постановку, где есть место юмору, слезам, переживаниям «отцов и детей», которые не такие уж и разные, как мы об этом думаем.

Билеты: 300-600 рублей. Онлайн-покупка тут

 

15 апреля в 18:00 «Ионыч»

Постановка по одноимённому произведению Антона Чехова.

««Ионыч» - это не смертельный прыжок, это безопасный, но очень хороший спектакль…»

Жизнь человека в замкнутом маленьком обществе одновременно и удобна, и опасна. Опасна именно своей «удобностью». Человек начинает забывать о том, что за пределами этого круга существует целый мир, полный возможностей, взлетов и падений. И пытаясь выжить, человек мимикрирует и забывает о том, что удобная жизнь — это всего лишь результат компромисса с самим собой.

Билеты: 300-600 рублей. Онлайн-покупка тут.


19 апреля в 19:00 «Роберто Зукко»

Драма Бернара-Мари Кольтеса. Французский драматург написал пьесу о Роберто Зукко в 1988 году. Впоследствии ее неоднократно ставили на сценах театров в разных странах. Пьеса также легла в основу художественного фильма 2001 года «Роберто Зукко», снятого режиссёром Седриком Каном. В 2015 году в Псковском академическом театре одноименный спектакль поставил французский режиссер Ришар Брюнель. Работа создана при поддержке Института Франции в России. «Роберто Зукко» - это реальная история серийного убийцы, который в 80-хх годах был объявлен самым разыскиваемым преступником во Франции, Италии и Швейцарии. Насколько известно, он совершил своё первое убийство в 19 лет. За это преступление Роберто Зукко получил 10 лет заключения в тюремной психиатрической больнице в Реджо-нель-Эмилии. Проведя там 5 лет от положенного срока, Роберто сбежал. Он ускользнул от преследования полиции и покинул страну, уехав во Францию. В ближайшие несколько лет он совершал многочисленные преступления. 

Режиссер Ришар Брюнель сохраняет оригинальный дух литературы и создает на сцене своего рода поэтическое, мифологическое произведение, где нет четкой границы между чудовищем и героем, между монстром и ребенком, жадно ищущим любви.

Билеты: 300-600 рублей. Онлайн-покупка тут.


20 апреля в 19:00 премьера! «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин»

К 130-летию поэта. Автор и исполнитель - актриса Ирина Смирнова.

Немало поэтических звезд сияло на небосводе «серебряного века» русской литературы. Но самым удивительным, скандальным и модным из них был поэт Игорь Северянин. Он шел своей дорогой, изобретая литературный стиль, поэтические термины и образы, шокируя эгоистичностью, восхищая вычурностью и музыкальностью.

Ирина Смирнова читает ранние стихи Северянина, так мало известного сегодняшнему поколению. Это лирические сонеты, ироничные «поэзы», романтические «грёзофарсы». Поэт знал толк в стихотворной форме и даже создал собственное литературное направление — эгофутуризм. 

Билеты: 200 рублей. Онлайн-покупка тут.

Покупка билетов также возможна в кассе театра на улице Пушкина, 13 и в кассе Гипермаркета «Империал» на первом этаже. При предъявлении студенческого или пенсионного удостоверения – любой билет можно приобрести за 200 рублей.

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