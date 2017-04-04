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Псковичей приглишают на музыкально-поэтический спектакль актрисы Нины Семеновой

04 Апреля 2017 - 15:53
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина приглашает псковичей на музыкально-поэтический спектакль актрисы Нины Семеновой, созданный по стихам и письмам поэта «Серебряного века» Марины Цветаевой. Показ состоится 8 апреля в 18:00 на малой сцене театра.

Нина Викторовна Семенова, автор и исполнитель постановки, уже много лет служит Псковскому театру драмы. Для неё эта поэтическая программа - «Есть час души…». Не один год актриса скрупулёзно продумывала и придумывала постановку «Цветаева и саксофон».

Малая сцена театра, рассчитанная на небольшое количество зрителей, позволит каждому проникнуться поэзией, испытать на себе накал великих страстей беспокойного духа гениального поэта, восхождение души через боли, радости и потери к высшему смыслу жизни.

Невероятное эстетическое удовольствие подарит музыкальное сопровождение спектакля. Любимый псковский музыкант, дирижер, композитор Аркадий Галковский будет играть на музыкальных инструментах, среди которых саксофон - один из основных инструментов джаза и родственных ему жанров. Саксофон обладает полным и мощным звучанием, певучим тембром и большой технической подвижностью, что в сочетании с вдохновенным чтением стихов создает гипнотическое и неповторимое музыкально-поэтическое действо.

Продолжительность спектакля 1 час 20 минут без антракта. Для зрителей старше 16-ти лет.

Билеты на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13 и Гипермаркете «Империал» на первом этаже.
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