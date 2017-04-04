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В центре Пскова пройдет акция памяти жертв взрыва в Петербурге

04 Апреля 2017 - 11:03
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В северной столице с 4 апреля объявлен трехдневный траур
Акция памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга пройдет 4 апреля у Рыбницкой башни Псковского Кремля. Начало запланировано на 17.00.


Напомним, в понедельник, 3 апреля, около 14:40 в петербургском метро прогремел взрыв. Бомба взорвалась в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Чуть позже на станции «Площадь Восстания» обнаружили вторую бомбу, куда мощнее первой. Основная версия случившегося – теракт.

По официальным данным (на 22.00 3 апреля), 11 человек погибли и 45 пострадали, шесть из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на свои источники, среди пострадавших была уроженка Псковской области. Она получила ранения и была госпитализирована в одну из больниц Петербурга.

В связи с терактом в розыск объявлены два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Один из подозреваемых якобы заложил взрывное устройство в вагоне поезда, второй оставил бомбу на станции «Площадь Восстания».

Метро Петербурга закрыли после взрыва. Общественный транспорт и крупные такси-сервисы работали бесплатно.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро

Причины взрыва выясняются, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург прибыла группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.
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