Окурок помог найти преступника, глумившегося над телом пенсионерки

Жуткий случай произошел в гдовской деревне весной 2016 года

В Пскове перед судом предстанут двое мужчин по обвинению в убийстве пенсионерки, надругательстве над ее телом, хищении драгоценностей и двух угонах.



Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении двоих безработных, ранее судимых местных жителей в возрасте 31 и 26 лет. По версии следствия, год назад, в ночь на 10 мая 2016 года, обвиняемые пришли в деревню Макарушино Гдовского района, чтобы обворовать первый попавшийся дом.



Через незапертую дверь они прошли в жилище 63-летней потерпевшей, которая только что проводила гостей в дорогу и, по трагическому стечению обстоятельств, не успела запереть за собой дверь. Там, внезапно увидев пенсионерку, младший из предполагаемых злоумышленников напал на нее, нанеся в общей сложности не менее 8 ударов ножом в область груди, живота и рук. От полученных колото-резаных ран пенсионерка скончалась. Затем преступники вдвоем обыскали жилище и похитили драгоценности. После этого один из них надругался над телом умершей.



Кроме того, экспертизы позволили установить совпадение генетического профиля одного из обвиняемых с генетическим профилем следа, обнаруженного на окурке, изъятом следователями на месте угона легкового автомобиля в ночь на 31 марта 2016 года в Гдове. А в ходе дальнейшей работы следователи получили доказательства причастности этих молодых людей к совершению второго угона автомобиля при аналогичных обстоятельствах.



В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, дело направлено в суд.